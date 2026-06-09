Ricardo Arriazu: "Los planetas están alineados", pero la construcción sigue 30% por debajo de 2023 y reclamó un plan para reactivarse

Así lo afirmó el economista durante la 90° Convención de la CAMARCO en La Rural. La cita mostró el contraste entre el optimismo macro y una actividad golpeada por la caída de la obra pública.

Arriazú advirtió que la construcción todavía sigue por debajo que en 2023.

La Rural volvió a convertirse este martes en el punto de encuentro de empresarios, desarrolladores y referentes de toda la cadena de valor de la construcción. La 90° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) mostró dos miradas que convivieron durante toda la jornada: el duro presente que atraviesa la actividad y las expectativas de recuperación que genera el nuevo escenario macroeconómico.

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Con un auditorio colmado y la presencia de dirigentes empresarios, expresidentes de la entidad y figuras internacionales como Iván Duque, la preocupación por el desplome de la actividad fue una constante. También aparecieron propuestas para reconstruir el crédito hipotecario y volver a poner a la infraestructura en el centro de la agenda .

En medio de las preocupaciones del sector, el economista Ricardo Arriazu aportó una mirada más optimista sobre el futuro de la economía argentina.

"Los planetas están alineados para la Argentina", afirmó durante su exposición.

Arriazu recordó además que la construcción llegó a representar el 25% del PBI y hoy apenas alcanza el 3%, muy por debajo del promedio mundial, cercano al 6%. Explicó: "En viviendas y crédito hipotecario estamos en un stock mínimo. Invertimos menos que la depreciación de las viviendas".

El economista sostuvo que la salida de fondo pasa por derrotar definitivamente la inflación, aunque aclaró que ese proceso requiere tiempo. Como alternativa, planteó avanzar con sistemas indexados para el financiamiento, aunque reconoció que existen limitaciones.

"Hay que utilizar un sistema indexado, pero el salario no acompaña y los bancos no tienen fondeo", comentó, y propuso crear un fondo que permita compensar esos descalces.

También cuestionó la desaparición de instrumentos de ahorro de largo plazo y apuntó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). "Destruimos el FGS y los seguros, que eran los únicos instrumentos de largo plazo", afirmó, y recomendó reducir la participación de títulos públicos para redireccionar esos recursos hacia la construcción y el financiamiento hipotecario.

También sostuvo que la desaparición de los instrumentos de ahorro de largo plazo limita el desarrollo del crédito hipotecario y planteó la necesidad de redireccionar recursos para ampliar el fondeo.

Convención Camarco Ricardo Arriazu Economista La periodista Eleonora Cole y Ricardo Arriazu ante un auditorio colmado Prensa Camarco

Arriazu proyectó para este año un crecimiento del 3,5% y elevó sus estimaciones sobre el superávit comercial hasta los US$20.000 millones, impulsado por un aumento de las exportaciones.

Además, estimó que hacia 2030 el sector energético podría aportar más de US$30.000 millones por año y remarcó que, si el país logra sostener la estabilidad, la construcción debería crecer por encima del promedio de la economía.

"Argentina tuvo muchas oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos", añadió Arriazu.

Escenario muy complicado

En ese contexto, Iván Szczech, expresidente de CAMARCO, describió un escenario complicado para la construcción y explicó que la actividad se encuentra cerca de un 30% por debajo de los niveles que mostraba a mediados de 2023. Mientras sectores como la energía, el petróleo, el agro y la minería recuperan dinamismo, la construcción, la industria y el comercio todavía siguen golpeados.

Szczech también destacó la convocatoria que tuvo la 90° Convención de CAMARCO y remarcó que, pese al difícil momento que atraviesa la actividad, el sector privado mostró una fuerte necesidad de encontrarse y debatir alternativas.

"Vimos una enorme cantidad de gente con ganas de compartir una situación muy problemática para nuestra industria", comentó, en referencia a una jornada que reunió a empresarios, desarrolladores y expresidentes de la entidad.

El expresidente de CAMARCO sostuvo que las provincias y los municipios tienen presupuestos limitados y recordó que, en todo el mundo, la inversión privada representa una porción minoritaria del total destinado a infraestructura, por lo que consideró imprescindible complementar ambos esquemas.

En ese sentido, respaldó los nuevos modelos de concesiones y participación privada, aunque aclaró que todavía tienen un alcance reducido.

"La intención es buena, pero eso es una gota de agua en el mar. No alcanza para recuperar todo lo que se perdió", advirtió.

Ivan Iván Szczech, ex presidente de la Camarco, por las pasillos de La Rural

"Propuestas tenemos, pero no tenemos con quién hablarlas", lamentó. Sobre el futuro inmediato, reconoció que el tiempo juega en contra y que muchas empresas atraviesan una situación delicada.

"Cada día que pasa es menor la oportunidad de poner en marcha un plan de obras que permita recuperar la actividad. Al no ver la luz al final del túnel, se hace muy difícil atravesar este desierto. Quizás haya muchas empresas que queden en el camino, pero tenemos que seguir proponiendo acciones para evitarlo", concluyó Szczech.

Así evitás repetir tres veces la inversión pública, dos veces el problema del sector y dos veces las dificultades de las empresas.

Fondos de largo plazo y más crédito hipotecario

Otro de los planteos que sobrevoló la jornada fue la necesidad de recuperar mecanismos de financiamiento para la vivienda.

Ricardo Griot, vicepresidente de CAMARCO y titular de PECAM, sostuvo que Argentina necesita volver a utilizar los fondos de largo plazo para impulsar el crédito hipotecario y aumentar la construcción de viviendas nuevas.

"Argentina tiene apenas 0,2% del PBI en crédito hipotecario. El segundo país más cercano es Paraguay, con 2,2%", explicó.

También cuestionó que buena parte de los préstamos actuales se orienten a inmuebles usados: "Tenemos que apuntar al usuario final, al que realmente necesita la vivienda. Hoy el crédito se dirige al usado y eso no genera nueva actividad económica".

Tractor La innovación y la tecnología también tuvieron su espacio en La Rural, con la exhibición de maquinaria para la construcción con propulsión eléctrica

El empresario señaló que la crisis alcanza a toda la cadena productiva y recordó que se perdieron más de 90.000 puestos de trabajo formales.

"La caída es muy grande. Hay menos actividad, despidos y cierres en distintos eslabones de la cadena", advirtió. Griot explicó además que las entidades empresarias trabajan junto con la UOCRA y otras organizaciones para acercar propuestas vinculadas al financiamiento hipotecario y destacó que empiezan a aparecer espacios de diálogo con el Gobierno.

Weiss: "Queremos ser claros, la infraestructura no es un gasto, es una inversión"

En la apertura de la convención, el presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, recordó que el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria, pero advirtió que sin inversión productiva y sin reglas de juego estables será difícil recuperar la actividad.

Apertura Camarco De izquierda a derecha: Gustavo Weiss, titular de la Camarco, Rubén Pronotti, de la UOCRA, y Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Además del titular estuvieron presentes en ese panel el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el Secretario de Organización y Asuntos Gremiales UOCRA, Rubén Pronotti.

Afirmó: "La infraestructura no es un gasto, es una inversión en competitividad, integración territorial, eficiencia logística y oportunidades de trabajo genuino".

"Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se frena o se encarece", concluyó Weiss.