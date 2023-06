Lo que se dice en las mesas

Las conversaciones y encuentros en la City porteña ya van rondando sobre lo que asoma el el horizonte lejano, con más dudas que certezas. Hay más bien un maremágnum de dudas e interrogantes sobre la política del 2024. A un lado quedaron las consultas y preguntas de pura índole económica y financiera. Pero no es que no continúen los interrogatorios, por ejemplo, sobre la posibilidad de una devaluación antes de las elecciones, sino que amén de quién gane el 22 de octubre, o bien el 19 de noviembre si hay balotaje, lo que operadores, inversores y empresarios se plantean es si quien sea oposición acompañará al oficialismo en la agria tarea que hay por delante. Muchos ya concluyen que si el próximo presidente está verdaderamente predispuesto a hacer los cambios y reformas que deberían encararse para intentar ir sacando a la economía de esta prolongada fase de decadencia, no debería aspirar a la reelección. O sea, sería presidente de un mandato y a cuarteles de invierno.