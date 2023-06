Inversiones: ¿es momento de ir al dólar?

El dólar subió mucho más que la inflación, el índice de la construcción y el valor de los autos , tal vez sea momento de arbitrar. El escenario mundial no es el mejor para la Argentina.

Estados Unidos está debatiendo el techo de la deuda, esto implica si el Congreso le da más dinero a la Tesorería para financiar el déficit fiscal. Estados Unidos tiene un alto déficit fiscal, que no lo piensa resolver a corto y mediano plazo, ergo estamos en un escenario en donde el dólar se va a devaluar a nivel mundial con el paso del tiempo.

La inflación en Estados Unidos no se detiene, esto obliga a que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés. Estamos ante la suba de tasas más importante de los últimos 40 años, y podría ubicarse en el 5,5% anual.

El petróleo, que valía U$S 130, hoy vale menos de U$S 70 el barril. Rusia no para de vender petróleo a una tasa de descuento del 30% a China e India.