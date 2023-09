Lo que se dice en las mesas

Finalmente fue 12,4% la tasa mensual de inflación de agosto. Digamos que recién se ha visto la mitad de la devaluación. Queda aún por ver el resto del pass through más los efectos colaterales y los de segunda y tercera ronda. El mercado apunta a un trimestre cargadito de índices de dos dígitos y a la espera de lo que acontezca en diciembre, por si el nuevo gobierno destapa la olla y reordena los precios relativos antes de fin de año. Lo cierto es que en las mesas de operaciones nadie se escandaliza con los índices inflacionarios pero sí con las boletas de los servicios públicos que llegan a sus hogares. Gente de buen pasar, en su mayoría, pero así y todo no ocultan la sorpresa frente a semejantes porcentajes de aumento. Ya no se trata de boletas de luz equivalentes al valor de una grande de muzzarella, como ilustraban los economistas de Cambiemos en el 2015, sino casi son un catering de casamiento. Por lo pronto, Don Miguel no tocó la tasa y ahora habrá que ver qué hacen los ahorristas. Claro que todavía hay un margen hasta las generales y seguir jugando a la tasa. Por ahora, la tasa de referencia queda por debajo del 210% efectiva anual contra una inflación anualizada de casi 307%. Con relación al “A3500”, el mercado espera menos devaluación que lo que marcan los futuros de dólar, $510 a fin de año versus $615 que cerró el miércoles el futuro Rofex diciembre. Un dato REM: el TOP 10 de pronosticadores estimó el dólar oficial mayorista en $576. Por el lado de la deuda, un mesero advertía a colegas que continuaba la liquidación (sell-off) de las curvas soberanas en pesos, a la vez que se habían intensificado las operaciones a los precios de intervención del BCRA, unos 200 puntos básicos por encima de las tasas de corte de la última licitación. Otro dato: no se vieron ventas relacionadas con el flujo de los FCI que venían de una semana de rescates.