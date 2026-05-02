Cuba desafió a Donald Trump: "Ningún agresor encontrará rendición" ante la amenaza de tomar la isla "casi de inmediato" + Seguir en









Díaz-Canel apeló a la comunidad internacional mientras el canciller Rodríguez advirtió que la respuesta será la "Guerra de todo el pueblo". Washington firmó nuevas sanciones, bloqueó el petróleo y el Senado rechazó limitar una posible operación militar.

El presidente cubano Diaz-Canel

El gobierno de Cuba esgrimió este sábado la legalidad internacional y sus apoyos internos y externos como respuesta a la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "tomar" la isla "casi de inmediato". Trump aseguró este viernes que tomará el control de Cuba casi de inmediato, pero agregó que primero terminará con el trabajo en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en redes sociales que el mandatario estadounidense eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes, y convocó a la comunidad internacional a determinar, junto al pueblo de Estados Unidos, si se permitirá un acto criminal tan drástico.

El mandatario cubano agregó que nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos, y calificó las medidas anunciadas por Washington como evidencia de su pobreza moral y de un desprecio a la sensibilidad y el sentido común tanto de los estadounidenses como de toda la comunidad internacional.

La Habana respondió también a una nueva vuelta de tuerca en la presión económica: Washington difundió la víspera otra orden ejecutiva con sanciones para altos cargos cubanos y empresas e individuos de cualquier país que apoyen a sectores clave de la economía isleña, como la energía o la defensa. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo e interceptó al menos siete tanqueros petroleros, cortando entre el 80 y el 90% de las importaciones energéticas cubanas. El resultado es una economía casi completamente paralizada y apagones que se multiplican semana a semana.

El canciller cubano Bruno Rodríguez vinculó la nueva amenaza de Trump con las demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida, al sostener que la agresión busca satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera. El gobierno cubano convirtió la celebración del Primero de Mayo en una concentración masiva de apoyo popular bajo el lema "La Patria se Defiende", con marchas desde la Plaza de la Revolución hacia la Tribuna Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Díaz-Canel presentó además la iniciativa "Mi firma por la Patria", que el régimen cifra en más de 6,2 millones de firmas de cubanos en rechazo a las sanciones.

La doctrina de la "Guerra de todo el pueblo": la apuesta cubana ante una invasión El presidente y el canciller cubanos coincidieron en advertir que cualquier intervención militar estadounidense en la isla enfrentará resistencia dentro de la estrategia de defensa denominada "Guerra de todo el pueblo". Este concepto militar, inspirado en las tácticas vietnamitas y en las guerras asimétricas, consiste en permitir una invasión pero enrolar a toda la población para hacer insostenible una ocupación para Washington en términos de bajas y costo económico. La doctrina, que La Habana viene perfeccionando desde los años de la Guerra Fría, apunta a convertir cada metro cuadrado de territorio en un campo de resistencia que eleve hasta niveles inaceptables el precio político y humano de cualquier ocupación prolongada. El Senado estadounidense rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pudiera ordenar sobre La Habana. La situación de crisis energética en Cuba fue apenas aliviada en marzo con la llegada de 100.000 barriles de crudo procedentes de Rusia, a los que Estados Unidos permitió el paso. Con el portaaviones Lincoln en camino al Caribe y el Senado sin voluntad de frenar a Trump, el escenario que se abre sobre la isla combina el peor aislamiento económico en décadas con la amenaza militar más concreta desde la crisis de los misiles de 1962.