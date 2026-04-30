La inflación esperada por la población sigue alta: se ubicó en el 3,9% para abril

Para los próximos 30 días, la inflación esperada en abril se ubicó en 3,93% en promedio y 3% de mediana.

La inflación esperada a nivel nacional por la población, para los próximos treinta días, es de 3,93% según el promedio y 3% según la mediana, según publicó en esta jornada el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Di Tella . Además, la inflación esperada a nivel nacional para los próximos doce meses se ubicó en 34% según el promedio y en 30% según la mediana.

Según especificaron del informe la medición mensual, "en comparación con marzo (4% y 3%, respectivamente), se observa una disminución en el promedio, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios" . En cuanto a la anual, "implica un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior (33,5%). La mediana se ubicó en 30%, sin cambios respecto al mes previo".

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Cómo es la inflación esperada, según las regiones y nivel educativo

En abril, las expectativas de inflación mostraron disminuciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y un aumento en el Interior. En el Interior el promedio pasó de 32% a 33% (+1,0 p.p.), mientras que en el Gran Buenos Aires disminuyó de 35,7% a 35,6% (−0,1 p.p.) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 36,1% a 35,9% (−0,2 p.p.).

En abril, la diferencia entre hogares según nivel educativo —utilizado como aproximación al nivel de ingresos— se ubicó en 1,5 puntos porcentuales, y se redujo la brecha respecto de marzo, cuando había sido de 2,3 p.p.

En los hogares de mayores ingresos, la expectativa promedio para los próximos 12 meses aumentó de 32,9% a 33,5%, mientras que en los hogares de menores ingresos disminuyó de 35,2% a 35%. De esta manera, las expectativas en los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo, pero la brecha se reduce respecto del mes anterior.