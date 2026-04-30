La inflación en la Eurozona repuntó al 3% anual, tras el aumento del costo de la energía

La inflación en la zona euro volvió a acelerarse en abril y alcanzó el 3% anual, impulsada principalmente por el fuerte salto de los precios de la energía.

La inflación de la zona euro se aceleró en abril hasta ubicarse en 3% anual , por encima de lo esperado, según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE), ante el encarecimiento de la energía, cuyo precio se disparó un 10,9% en comparación con el 5,1% de marzo.

Supone el mayor aumento del costo de vida en la región del euro desde septiembre de 2023. Del resto de los principales componentes, el coste de los servicios subió un 3% , dos décimas menos, los alimentos, el alcohol y el tabaco se incrementaron un 2,5% , una decima más, y los bienes industriales no energéticos aumentaron su precio un 0,8% tres décimas por encima del mes anterior.

Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente , aquella que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se desaceleró en abril una décima, hasta el 2,2% .

Según las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE), la inflación general promediará el 2,6% en 2026, el 2% en 2027 y el 2,1% en 2028. Sobre la inflación subyacente, se proyecta un promedio del 2,3% en 2026, del 2,2% en 2027 y del 2,1% en 2028.

"Como era de esperar, el principal responsable fue el alza de los precios de la energía. Sin embargo, las presiones deflacionarias en los precios de los bienes también parecen estar disminuyendo lentamente", comentan los analistas de ING, que creen que, "dado que es probable que los precios de la energía se mantengan elevados en los próximos meses, tras su descenso a lo largo de 2025, su contribución a la inflación general debería aumentar aún más".

Además, consideran que los precios de los alimentos "podrían experimentar un repunte a finales de este año debido a la escasez de fertilizantes (los precios de los alimentos no procesados ya subieron un 4,7% interanual y esta tendencia podría, con cierto retraso, traducirse en una mayor inflación de los precios de los alimentos procesados). Y, desde luego, no podemos descartar algunos efectos indirectos derivados de la crisis energética, ya que las expectativas sobre los precios de venta se han disparado en todos los sectores". En su opinión, ven probable que la inflación aumente gradualmente hasta alcanzar el 4%.