¿ANSES te debe plata? El beneficio "escondido" que podés reclamar en julio de 2026

El organismo previsional debe abonarte estos haberes, en caso de que cumplas las condiciones correspondientes bajo la reglamentación actual.

Esta asistencia económica apunta a cubrir parte de los gastos derivados del servicio funerario.

Muchas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) acompañan al beneficiario, sin embargo el organismo también mantiene vigente una ayuda económica destinada a cubrir parte de los gastos de sepelio, en situaciones previstas por la normativa, para acompañar a familiares.

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El Subsidio de Contención Familiar consiste en un reintegro que puede solicitar la persona que abonó el servicio funerario, siempre que cumpla con las condiciones fijadas por ANSES y presente la documentación correspondiente. Durante julio de 2026, el monto asciende a $15.000 . La asistencia no alcanza a todos los fallecimientos. La normativa establece casos específicos y define quiénes pueden iniciar el trámite según la causa de la muerte y el vínculo con la persona fallecida.

Una prestación que acompaña a los familiares tras haber realizado gastos de sepelio, inhumación o cremación de una persona que integraba alguno de estos grupos:

La Ley 27.764 también contempla este beneficio cuando fallece un niño o adolescente que recibía tratamiento oncológico. En esos casos, la muerte debe haberse producido después del 26 de julio de 2022 , fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.674 de Oncopediatría.

Para esa situación, la gestión puede quedar a cargo de:

madre

padre

representante legal

La persona que realice el trámite deberá acreditar que pagó el servicio de sepelio, funeral o cremación del menor de 19 años.

El truco para cobrar los $15.000 de reintegro: requisitos obligatorios

El subsidio tiene un valor fijo de $15.000 durante julio de 2026. ANSES entrega ese importe como reintegro a quienes acrediten el cumplimiento de todas las condiciones previstas para esta prestación. El monto no cambia según el haber que percibía la persona fallecida. El organismo mantiene la misma suma para todos los casos contemplados por la normativa.

La documentación exigida constituye un requisito indispensable para acceder al beneficio. ANSES solo autoriza el pago cuando la persona solicitante demuestra el fallecimiento y acredita que afrontó el costo del servicio funerario.

Cada expediente debe ajustarse a las condiciones establecidas para el supuesto que corresponda. La causa del fallecimiento determina los requisitos específicos y también las personas habilitadas para pedir el reintegro.

Cómo hacer el trámite en ANSES antes de que venza el plazo

El cumplimiento del plazo forma parte de las condiciones para acceder al subsidio. La persona solicitante deberá presentar toda la documentación requerida por el organismo dentro del año a partir de la fecha del fallecimiento del jubilado o pensionado. ANSES evaluará la información presentada antes de autorizar el reintegro.

Paso a paso para realizar el trámite

Presentar:

DNI del solicitante

partida de defunción de la persona fallecida

factura o recibo del servicio de sepelio emitido a tu nombre

constancia de CBU bancaria a tu nombre (para recibir la transferencia)

Iniciar la solicitud:

online: ingresá a la plataforma, cargá tus datos y adjunta la documentación solicitada.

ingresá a la plataforma, cargá tus datos y adjunta la documentación solicitada. presencial: ingresá a "Turnos Anses" para solicitar una cita en la oficina más cercana y presentar la documentación en persona

Verificar el cobro: