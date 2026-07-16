Javier Milei cargó contra la oposición tras la caída de la reforma de la ley de tierras: "Son los enemigos del progreso"

El Presidente diserta en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde defendió su proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada".

El presidente Javier MIlei defendió este jueves en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires su proyecto de " inviolabilidad de propiedad privada ", la cual no pudo prosperar en el Senado y aseguró que quienes están en contra " son los enemigos del progreso".

El mandatario ligó la discusión al funcionamiento básico: "Si violentamos el derecho de propiedad , no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión".

El discurso llegó en medio de un traspié legislativo: el oficialismo debió postergar este miércoles el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , a raíz de la resistencia a votar el capítulo sobre extranjerización de tierras y de la ausencia de aliados clave para reunir los votos necesarios.

Con ese trasfondo, Milei cargó contra los sectores que resisten la iniciativa: "No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad. Porque respetarlo es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente ".

El tono se endureció todavía más en la caracterización de los opositores al proyecto: "Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso . Véanlos hablar y actuar. Son los responsables de la decadencia argentina, son los que violentaron el derecho de propiedad y los que nos hundieron".

En ese sentido, dijo que "lo que se está debatiendo en el Congreso es de importancia vital para que la Argentina vuelva a ser grande".

El primer mandatario insistió en que el objetivo de su gobierno para su mandato es lograr el denominado Grado de Inversión de las calificadoras de riesgo internacionales, al destacar que su administración recibió el país con un riesgo país por arriba de los 2000 puntos básicos y que ahora está en 400. "Tarde o temprano vamos a conseguir el investment grade", asguró.

Entre los invitados del sector privado se encontraba el titular de Inversiones (IRSA), Eduardo Elsztain, y empresarios del Grupo de los Seis. Además acompañaron a Milei la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, entre otros.

Defensa de la política económica

Milei rechazó las criticas de los economistas que plantean que la evolución de la actividad ha adoptado la forma de una K, que refiere a sectores que están creciendo combinados con otros que están en caída. Los trató de ignorantes, al explicar que el modelo en realidad está generando un cambio en la economía. "Si aparecen las fábricas de lamparitas es claro que al sector de las velas le va a ir mal", explicó.

En ese sentido dijo que "se terminó la joda para los sectores protegidos" y que la Argentina "debería tener un grado de apertura del 90%" .

El primer mandatario admitió que "todavía falta un montón" para lograr resolver los problemas del país, pero indicó que "vamos por el camino correcto".

En esa misma línea, volvió a apuntar contra sus detractores: "¿Creen que voy a revertir 100 años de decadencia en dos años y medio? Queda un montón, pero vamos por el camino correcto. Aquellos que hablan como si hubiéramos heredado Suiza: el 30% de los trabajos formales estaban bajo la línea de la pobreza. Ni siquiera siendo un trabajador formal alcanzaba para salir de la pobreza en la Argentina kuka".

Antes de la intervención presidencial, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, había abierto el acto con una definición institucional: sostuvo que la entidad se basa en "la convicción de que el progreso se construye cuando las personas tienen libertad para emprender, invertir, producir y comerciar".

"La confianza es el verdadero activo de una sociedad. No figura en los balances, no está en ninguna pantalla ni se opera. Pero la confianza abre las puertas del progreso. Las instituciones perduran cuando son más grandes que las personas que temporariamente las constituyen", cerró.

Gabbi también resaltó el apoyo de la Bolsa al nuevo régimen de Fondo de Asistencia Laboral (FAL) el cual fue pensado para ayudar a las empresas a financiar potenciales despidos de personal, aunque tiene una pata en el mercado de capitales, porque el dinero que acumulan las empresas en sus cuentas tiene que ser invertido en instrumentos de mercado.

Tenso cruce de Javier Milei con un espectador: "Si no te gusta andate a Cuba"

La exposición no estuvo exenta de tensión: un espectador interrumpió al Presidente en reiteradas ocasiones para cuestionar su gestión, justo cuando Milei hablaba de las falencias del populismo. "Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que no generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar", planteó el mandatario. Ante el comentario del espectador -"Como ahora"-, Milei retrucó: "No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba".

El presidente afirmó que completará su mandato, será reelecto y gobernará "cuatro años más".

Cuando el hombre insistió con un "terminala" para que cortara el discurso, el Presidente aprovechó el cruce para ratificar sus intenciones de cara al año próximo: "Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más", disparó, entre aplausos, y agregó con ironía: "Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba".