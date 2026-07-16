El fallecimiento fue confirmado por Martín Cabrales, presidente de la compañía, a través de un mensaje en redes sociales. Tenía 32 años, era hijo de José Manuel "Coco" Cabrales y distintas instituciones de Mar del Plata expresaron sus condolencias.

Murió a los 32 años Joaquín Cabrales, integrante de la familia de la empresa de café Cabrales.

Joaquín Cabrales , integrante de la familia propietaria de la tradicional empresa de café Cabrales , murió a los 32 años . La noticia fue confirmada este jueves por su primo, Martín Cabrales , presidente de la compañía, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, 32 años . Que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco. Siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió Martín Cabrales en su cuenta de Instagram.

Según trascendió, Joaquín Cabrales se encontraba a la espera de un trasplante de médula . Hasta el momento, la familia no brindó detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

Su última aparición pública había sido en febrero de 2024 , cuando acompañó a su familia durante el reconocimiento de Martín Cabrales como Vecino Ilustre de Mar del Plata . Sin embargo, mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía principalmente imágenes de viajes y reuniones familiares. Su última publicación en Instagram correspondía a mediados de febrero de este año, durante un viaje con amigos a Brasil .

El velatorio se realizó este jueves en una casa de sepelios ubicada en 3 de Febrero 3636 , en Mar del Plata , mientras que el sepelio tendrá lugar en el cementerio Colinas de Paz .

Las repercusiones del fallecimiento de Joaquín Cabrales

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones de Mar del Plata expresaron públicamente sus condolencias. El Club Universitario de Mar del Plata lamentó "profundamente" el fallecimiento de Joaquín Cabrales y acompañó a su familia y seres queridos "en este difícil momento".

También se pronunció el Holy Trinity College, donde Joaquín había cursado sus estudios secundarios y egresó en 2011. "En su querida memoria. Aquellos que amamos viven para siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos", expresó la institución.

Por su parte, el Centro Castilla y León de Mar del Plata manifestó su "profundo dolor y una inmensa tristeza" por la muerte del joven. "La pérdida de un hombre tan joven, con toda una vida por delante, nos deja sin palabras y con el corazón consternado", señalaron en un comunicado, en el que además enviaron un mensaje de acompañamiento a su madre, Mónica Pazos.

En sus redes sociales, Joaquín Cabrales compartía habitualmente fotografías de sus viajes por el mundo. Uno de los más recordados fue el que realizó a Qatar para presenciar el Mundial 2022 junto a un grupo de amigos.

"Cuatro años después, volvemos a otro Mundial con una nueva ilusión. Gracias amigos por compartir esta locura conmigo y venirnos al culo del mundo. Hoy y siempre, vamos Argentina", escribió durante aquella experiencia.

Luego de la consagración de la Selección argentina, publicó un video con imágenes del viaje y resumió: "Qué locura de viaje. Organizarlo con 12 amigos, sufrir todos los partidos y terminar viendo a Argentina campeón del mundo".

La historia de la familia Cabrales

La empresa Cabrales fue fundada por Antonio Cabrales, un inmigrante asturiano que llegó a la Argentina en la década de 1940. Tras instalarse inicialmente en Buenos Aires, se radicó en Mar del Plata, donde comenzó trabajando en un comercio de ramos generales que luego adquirió y transformó en la base de la reconocida marca de café.

Con el tiempo se incorporaron sus hijos Antonio "Quique", Jorge y José Manuel "Coco" Cabrales, consolidando el crecimiento de la compañía. Martín Cabrales es hijo de "Quique", mientras que Joaquín era hijo de José Manuel "Coco" Cabrales.

Actualmente, la familia transita su quinta generación al frente de distintos emprendimientos, que además de la histórica marca de café incluyen actividades vinculadas al campo, la ganadería y la representación de marcas internacionales en la Argentina.