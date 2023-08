Los empresarios preocupados por la economía y la incertidumbre política

En momentos que el candidato libertario asevera que el Estado no destinará fondos para la obra pública, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de Construcción, le recordó que, en los países centrales, las obras de infraestructura en manos privadas "no son más del 10 por ciento del total".

La intención del trabajo, como explicó Weiss, es “servir como una guía de referencia para futuras políticas públicas y para los respectivos proyectos de infraestructura”.

FOTO 6 CPI.jpeg

Sorpresa por el resultado de las PASO

Este acto fue el primero que congregó a los principales dirigentes empresarios luego del “sorprendente” resultado de las elecciones, en referencia al triunfo de Milei. No pocos hombres de negocios manifestaron su preocupación por las propuestas del economista -varios lo conocen de los tiempos en que trabajaba para Eduardo Eurnekian-.

Sus propuestas extremas como, por ejemplo, disolver el Banco Central, la dolarización, eliminar el Mercosur y no hacer pactos con China -los principales socios comerciales del país-, generaron en muchos empresarios incertidumbre.

A ello se suma que no se conocen los equipos técnicos, salvo unos pocos referentes como los economistas Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Diana Mondino y Darío Epstein.

Admiten que casi no han tenido contacto con Milei salvo en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, a finales de junio pasado cuando fue el único orador.

En esa ocasión, cabe señalar, fue escuchado con atención, pero con cierta distancia ya que, en el fondo, lo veían como un candidato con posibilidades de quedar en tercer lugar, bastante detrás de Juntos por el Cambio y el oficialismo.

“Puede ser presidente” comentaban algunos en el coffee break no sin cierta zozobra. Otros manifestaban su convicción en cuanto a que el ballotage será con Milei.

No había consenso sobre quién será el otro candidato que le dispute la presidencia en el ballotage. Algunos estimaban que podría ser Patricia Bullrich y otros apostaban por Sergio Massa. Pero, lo que quedó claro es el desconcierto generalizado que se resume en esta frase de uno de los directivos: “ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico respecto a las elecciones”.

A juicio de los hombres de negocios, el triunfo de La Libertad Avanza en las urnas tiene varias explicaciones. Ven como responsable a la “feroz campaña” de los candidatos de Juntos por el Cambio: “se la pasaron peleándose entre ellos y se olvidaron de hablarle al electorado”, comentó uno de ellos.

Otros, en tanto, argumentaban que “las propuestas de Milei, en particular, la dolarización y que se vaya la casta respondieron a una demanda de gran parte de la sociedad”.

FOTO 5 CPI.jpeg

Defensa al Estado (con críticas)

Las propuestas disruptivas de Milei fueron cuestionadas durante el evento. Hubo una defensa del Estado, pero su rol no estuvo exento de críticas.

Javier Bolzico, presidente de ADEBA admitió que: “frente a las necesidades ilimitadas con recursos limitados, tenemos el desafío de cómo asignarlos de forma eficiente… Tener transparencia y competencia en todos los procesos y eficiencia en la ejecución”.

En tanto, Adelmo Gabbi, titular de la BCBA remarcó: "Los empresarios tenemos que estar para apoyar a todo lo que sea trabajar en conjunto. No tenemos que ir adelante a los codazos, tenemos que ir codo a codo”.

Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC expresó: "Argentina es un país extremadamente rico. Por eso, lo que está pasando es inaceptable. Debemos recapacitar todos los sectores, económico, social y político. Así este país en algún momento volverá a ser normal”.

Por el sector gremial, Cristian Jerónimo, secretario de Salud y Seguridad de Consejo Directivo de la CGT y secretario general de SEIVARA puntualizó: "Tenemos que volver a la cultura del encuentro para poder realizar una planificación estratégica sobre la infraestructura y sobre nuestro país” y, llamando al diálogo, afirmó “desde la CGT estamos convencidos que éste es el camino, generando los acuerdos necesarios".

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA afirmó que “las políticas de Estado forman parte de nuestro compromiso".

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA cerró el acto y anticipó que están trabajando para lograr “el consenso de política energética” e hizo un llamado a “consolidar la cohesión y alcanzar el diálogo para sacar la Argentina adelante".