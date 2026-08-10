Día del Niño 2026: 7 regalos baratos y comparación con su versión premium

Las propuestas incluyen libros, juegos de mesa, pelotas y kits de dibujo, con precios que varían según los materiales, el tamaño y los accesorios.

Los regalos deben elegirse según la edad de cada chico y sus intereses.

El Día del Niño está cerca y muchas familias ya empiezan a buscar el regalo ideal . En 2026, la fecha se celebrará el tercer domingo de agosto .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A la hora de comprar, no hace falta elegir siempre al juguete más caro. Hay alternativas económicas que pueden entretener durante mucho tiempo, estimular la creatividad o convertirse en una actividad para compartir en familia, como los juegos de mesa , libros, pelotas, rompecabezas, disfraces y materiales para dibujar.

En 2026, el Día del Niño se celebrará el 16 de agosto . La fecha coincide con el tercer domingo del mes , criterio que se utiliza desde hace algunos años para unificar la celebración.

La jornada busca reconocer la importancia de la infancia y recordar la necesidad de garantizar el acceso a derechos como la educación , la salud , el juego, la recreación y una vida libre de violencia .

Cada año, suele estar acompañado por festivales, espectáculos infantiles , funciones de teatro y cine, actividades deportivas, ferias , eventos gratuitos y reuniones familiares en casi todas las localidades del país.

Regalos económicos para los más chicos de la casa

Libros infantiles

Un libro infantil es una de las alternativas más económicas y, al mismo tiempo, una de las que más posibilidades ofrece. Hay cuentos breves para los más chicos, libros ilustrados, propuestas para aprender a leer y ejemplares interactivos con actividades, preguntas o juegos.

En el mercado se consiguen algunos desde aproximadamente $8.000 a $15.000, como cuentos cortos, libros de historieta blandos o ediciones pequeñas de bolsillo.

En una versión más completa, con tapa dura, dibujos, elementos interactivos o si es de una colección especial, por ejemplo "Disney", el precio puede subir hasta $30.000 o $45.000.

Juegos de mesa

Los juegos de mesa siguen siendo una opción práctica porque evitan que los más chicos usen las pantallas. Hay propuestas de cartas, memoria, asociación, preguntas y estrategia para jugar en familia.

Uno económico puede encontrarse aproximadamente entre $8.000 y $18.000, mientras que los de mayor tamaño, con tableros más elaborados, muchas piezas o cartas especiales pueden superar los $30.000 y llegar a $60.000 o más.

La diferencia de precio no siempre significa que el barato sea menos entretenido. En muchos casos, la versión más cara incorpora más componentes o está pensada para una experiencia más extensa. Por eso, antes de comprar conviene mirar qué incluye la caja y para qué edad está recomendado.

Rompecabezas

Los rompecabezas son otra alternativa económica para regalar y pueden adaptarse a cualquier edad. Para los más pequeños existen modelos con piezas grandes, mientras que para chicos más grandes se pueden elegir propuestas de mayor dificultad.

Los modelos sencillos pueden rondar entre $8.000 y $15.000, mientras que los que tienen más piezas, formatos grandes o diseños elaborados pueden ubicarse entre $20.000 y $35.000.

Las versiones premium, con cientos de piezas, materiales de mayor calidad o presentaciones 3D alcanzan los $50.000.

Disfraces

Los disfraces permiten convertir el regalo en una actividad. Un modelo sencillo puede ser suficiente para que un chico pueda jugar, inventar personajes y armar historias en su casa.

Los más económicos pueden encontrarse aproximadamente desde $15.000 a $25.00os conjuntos más completos, con accesorios, máscaras, capas, vestidos elaborados o varios elementos pueden ubicarse entre $35.000 y $60.000 o más.

La versión premium suele diferenciarse por la cantidad de accesorios, los materiales y el nivel de terminación. Uno económico puede incluir solamente la prenda principal, mientras que uno más completo puede sumar sombrero, máscara, capa, cinturón, guantes u otros complementos.

Pelotas y elementos deportivos

Para los chicos que disfrutan de moverse, una pelota puede ser el regalo perfecto. Fútbol, básquet, vóley o algunas blandas para los más pequeños son opciones que pueden utilizarse tanto en una plaza como en el patio o dentro de casa.

Una pelota infantil básica puede conseguirse por alrededor de $7.000 a $15.000. Los modelos de mejor construcción, mayor tamaño o características similares a las utilizadas en competencias pueden ubicarse entre $25.000 y $40.000 o más. Pelotas oficiales de primeras marcas deportivas puede superar los $100.000.

También se puede complementar el regalo con otros, como una red, conos o un arco, aunque eso aumenta el presupuesto.

Soga para saltar

Una soga para saltar es una de las alternativas más económicas de la lista y ocupa muy poco espacio. Puede convertirse en un regalo sencillo para chicos que disfrutan de las actividades físicas y puede utilizarse para juegos grupales.

Los modelos básicos pueden encontrarse desde $3.000 a $8.000, mientras que las versiones de mayor calidad, con mangos ergonómicos, sistemas regulables o materiales más resistentes pueden ubicarse entre $10.000 y $20.000.

Una soga sencilla puede ser suficiente para jugar. Las alternativas más caras están pensadas para quienes ya tienen mayor práctica o buscan un producto más resistente.

Y podes combinarla con otro regalo. Por ejemplo, puede formar parte de un pequeño conjunto junto con una pelota, un libro o algún elemento para jugar al aire libre.

Kit de dibujo y manualidades

Para los que disfrutan dibujar, pintar o hacer manualidades, un kit artístico puede ser una alternativa económica frente a juguetes de mayor precio. Hay cajas con lápices, fibras, crayones y hojas, además de opciones que suman pinturas, pinceles, stickers y diferentes materiales.

Los más sencillos pueden encontrarse aproximadamente entre $8.000 y $18.000, mientras que los kits grandes pueden costar entre $20.000 y $40.000. Podés sumarle un cuaderno o bloc para dibujar.