Los tres consejos de Domingo Cavallo a Javier Milei para el dólar, las reservas y cómo reactivar la economía

El exministro señaló que el rumbo económico del gobierno de Javier Milei es correcto, pero es vital combinar la lucha contra la inflación con la reactivación de la economía. Los detalles, en la nota.

Domingo Cavallo recalcó que si bien el rumbo económico del gobierno de Javier Milei “es el correcto, el que se necesitaba”, es vital combinar "la lucha contra la inflación" con la reactivación de la economía . A partir de eso, el exministro de Economía dejó una serie de advertencias y consejos para el Presidente, sobre tres ejes clave: el dólar , las reservas del BCRA y la reactivación de la actividad económica .

Cavallo aseveró: "Yo creo que la inflación, no a un ritmo muy acelerado, va a seguir bajando , pero tiene que combinarse con una reactivación de la economía y con crecimiento". Y agregó: "El Gobierno confía mucho en las inversiones que van a venir atraídas por el RIGI. Creo que ahí hay un poco de ilusión, basada en que este momento los precios internacionales de la energía, de los minerales y también de la agricultura están muy altos. Viniendo inversiones a esos sectores donde tenemos muy valiosos recursos naturales hay muy buenas perspectivas de crecimiento ”.

En ese sentido, Cavallo destacó que el crecimiento “ requiere que toda la economía avance y para avanzar tiene que haber inversión no solo en las grandes empresas y grandes proyectos, sino en toda la estructura económica. Porque solo con inversión se permite la reorganización de las empresas en la dirección de aprovechar las oportunidades que van apareciendo . Ahí está la cuestión crítica para mí. Más que críticas, he venido haciendo sugerencias”, señaló en declaraciones al programa “La Mirada”, por Canal 26.

El creador del Plan de Convertibilidad indicó que “ hasta ahora el Gobierno no ha prestado suficiente atención a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero capaz de generar financiamiento para la inversión de todo tipo de empresas y que haya crédito en general ”. Sin eso, dijo, no puede haber inversión y aumento de la productividad y reconversión de la economía. Sin esa premisa, remarcó, no habrá margen para atraer capitales, aumentar la productividad ni encarar la reconversión de la economía.

Cavallo destacó que el crecimiento “ requiere que toda la economía avance y para avanzar tiene que haber inversión no solo en las grandes empresas y grandes proyectos, sino en toda la estructura económica".

En cuánto al RIGI, el economista marco su diferenciación, afirmando que "Algunos beneficios otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI deberían darlos de inmediato a toda la economía, como la libre disponibilidad de la divisa de exportación”.

Por otra parte, el exministro aseguró que resulta clave “eliminar totalmente el cepo a las empresas, levantar las restricciones al movimiento de capitales y avanzar en dirección de una economía con movimiento de capitales totalmente libres”.

Sugerencias clave: Propuso eliminar el cepo, levantar restricciones a capitales y dar carácter de moneda de curso legal al dólar. Mariano Fuchila

En ese marco, Cavallo destacó que “hay que darle al dólar, como proponía Milei en la campaña electoral pero luego dejó de lado, carácter de moneda de curso legal. Que se puedan hacer en dólares todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino contratos a mediano y largo plazo, incluso depósitos, préstamos, todo con las mismas reglas que para los depósitos y para las transacciones en pesos. Incluso que si alguna empresa quiere contratar a sus trabajadores en dólares lo pueda hacer”.

Reservas

A su vez, agregó que “se necesita acumular muchas reservas” y si bien elogió que el Gobierno tenga y preserve superávits fiscal y financiero, señaló que el BCRA tiene que acumular más reservas, ya que hasta ahora lo hizo “de manera muy limitada, porque tiene miedo de que la emisión de dinero para comprar reservas vaya a provocar inflación”.

Ese miedo, afirmó, es equivocado. Indicó que “la liquidez que crean porque compran reservas y acumulan reservas va a ayudar a que baje la inflación. Porque mientras vayan acumulando reservas, va a bajar la tasa de riesgo país, que el propio Gobierno tiene que pagar para renovar un crédito en el exterior. Y lo más importante, va a bajar la tasa a la que va a poder acceder el sector privado, que tiene que financiar los proyectos de inversión".

El recuerdo del menemismo y el plan de Convertibilidad

El exministro de Economía recordó el inicio del plan de Convertibilidad bajo la presidencia de Menem. Destacó que tras la liberalización financiera trazada el 1 de abril de 1991, el índice de precios retrocedió hasta el 20% anual en el primer año, poco más del 1% mensual, para luego profundizar su senda a la baja, en un contexto de "fuerte expansión donde el PBI trepó un 10%".

En ese sentido, Cavallo indicó que “eso lo puede lograr Milei antes de las elecciones y lo va a ayudar mucho a ganar las elecciones. E, incluso, independientemente de si gana o no las elecciones, que ojalá las gane, pero incluso si le sucediera a otra persona, en un caso en que la economía está no solo estabilizándose, sino creciendo, no va a ser lógico que pegue un viraje y genere de nuevo condiciones de estancamientos y aceleración inflacionaria. Creo que aquí hay una posibilidad muy buena de salir adelante. Lo único es que le tienen que perder el miedo”.

Frente a la consulta del entrevistador, Javier García, sobre si una flexibilización de esa magnitud podría recalentar la economía y reactivar la dinámica inflacionaria, Domingo Cavallo tildó esa perspectiva de "falso dilema". El exministro sostuvo que ya en su tesis doctoral, que data de medio siglo, argumentó que los planes de estabilización puramente monetaristas suelen generar escenarios estanflacionarios, postergando la desaceleración de los precios a costa de inducir cuadros recesivos.

La clave de una estabilización exitosa y reactivadora, afirmó, es “organizar bien el sistema monetario, cambiario y financiero, como lo organizó la Ley de Convertibilidad se puede conseguir que se desmorone la inflación y que haya enseguida un incremento en el nivel de actividad, apuntando al crecimiento”.

El foco en el aspecto cambiario y lo que se viene para 2027

En cuanto al modelo de Milei, sentenció al cierre de la entrevista que “lo que le falta es organizar un buen sistema monetario, cambiario y financiero, y que recree el crédito externo e interno a tasas razonables”. Al respecto, mencionó que algunos funcionarios del Gobierno le han reconocido tener miedo de que “un grupo de desestabilizadores hagan subir el precio del dólar y desestabilicen la economía”.

Crédito y reservas: Abogó por organizar un sistema financiero que genere crédito y que el BCRA acumule reservas sin temor a la inflación.

Sin embargo, Cavallo consideró a ese temor como “injustificado”, ya que aclaró que actualmente hay una gran cantidad de dólares en el mercado, pero muchos de esos dólares, aun cuando se depositan en el Banco Central, “no sirven para proveer crédito y financiamiento en la economía”.

“Es paradójico que Milei no sea él el que esté promoviendo eso y empujando al Banco Central y a sus legisladores y al Ministerio de Economía a moverse en esa dirección”, concluyó.