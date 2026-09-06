Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez tras suspenderse por su descompensación + Agregar ámbito en









El músico volverá este lunes al Tribunal Oral N°29, luego de que la última audiencia fuera suspendida por una descompensación que obligó a trasladarlo al Hospital Fernández.

Juicio a Pity Álvarez: Se reanuda el juicio por el crimen de Cristian Díaz, con el músico presente. NNet

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz se reanudará este lunes 7 de septiembre, luego de que la última audiencia tuviera que ser suspendida porque el músico sufrió una descompensación. El artista volverá a estar presente en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

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La audiencia comenzará pasadas las 10:30, según informaron fuentes del caso. En la jornada anterior, realizada el miércoles 2 de septiembre, Pity tuvo que ser asistido por el SAME luego de presentar un cuadro que requirió atención médica.

Los profesionales constataron que el músico había sufrido un pico de presión y glucosa alta y dispusieron su traslado al Hospital Fernández. Allí, Álvarez firmó el alta voluntaria y regresó horas después a su domicilio.

ST Por qué se juzga a Pity Álvarez y cómo viene el juicio Cristian "Pity" Álvarez está acusado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, y afronta un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires. El debate ya había comenzado y el músico había participado presencialmente de las jornadas anteriores.

No obstante, la última audiencia debió interrumpirse debido a su estado de salud, por lo que las autoridades judiciales dieron aviso al sistema de emergencias y se resolvió su traslado para recibir atención médica. Con su regreso al tribunal, el debate continuará este lunes.

En tanto, Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, aseguró que Pity permanece acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus "problemas de consumo". "No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro", sostuvo el letrado en diálogo con la prensa.

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