Axel Kicillof desembarca en Misiones y acelera su armado nacional con la mira puesta en 2027

Se reunirá el próximo miércoles 9 de septiembre con Hugo Passalacqua, intendentes y dirigentes peronistas en Posadas. Será la séptima provincia que el gobernador recorre desde abril. El 19 de septiembre, el espacio realizará un plenario federal en Avellaneda bajo la consigna "A organizar la esperanza".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajará el próximo miércoles a Misiones , donde mantendrá una agenda institucional y política que incluirá un encuentro con su par Hugo Passalacqua , reuniones con intendentes y referentes del peronismo local y un acto partidario en la sede del PJ de Posadas. El desembarco forma parte de la estrategia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para ampliar su estructura territorial fuera de la provincia de Buenos Aires y avanzar en un armado federal con horizonte en 2027.

La visita a Misiones se producirá luego de una serie de encuentros que dirigentes del MDF mantuvieron durante los últimos días con referentes del peronismo misionero. Entre ellos estuvieron el diputado provincial y secretario del PJ bonaerense Mariano Cascallares y el director del Banco Provincia y exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra , quienes encabezaron un acto y reuniones con dirigentes, intendentes y militantes del distrito.

El objetivo de esos contactos fue comenzar a ordenar una agenda que tendrá como próximo capítulo la llegada de Kicillof. Según trascendió, el gobernador bonaerense prevé mantener una reunión institucional con Passalacqua y avanzar en distintos convenios, además de participar de actividades políticas en Posadas y otras localidades de la provincia. Su llegada se dará en medio de la inédita interna entre el mandatario misionero y su padrino político, Carlos Rovira .

En Misiones, junto a @CascallaresPJ , nos reunimos intendentes de distintos puntos de la provincia para compartir miradas, analizar el presente de la Argentina y, sobre todo, pensar el país que queremos construir. Frente a una realidad que exige respuestas y ante los desafíos que… pic.twitter.com/B1yXpzhQVZ

El desembarco también tendrá como escenario al peronismo misionero, conducido desde abril por Christian Humada . En la sede provincial del PJ se prepara un acto para recibir al gobernador, mientras que la visita se da en medio de una etapa de reconfiguración del escenario político local.

Durante una de las actividades previas, en el acto junto a Humada en la sede partidaria de Posadas, Cascallares dejó explícito el objetivo político que impulsa el sector que responde a Kicillof. El dirigente llamó a "recuperar el gobierno nacional para el peronismo" y sostuvo estar convencido de que el gobernador bonaerense "es el mejor de nosotros para dar la discusión y conducir los destinos de la Patria" .

Pereyra, en tanto, puso el foco en la necesidad de construir una alternativa política a partir del diálogo y la articulación territorial. "Frente a una realidad que exige respuestas y ante los desafíos que tenemos por delante, necesitamos recuperar la capacidad de dialogar, generar consensos y construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo", afirmó.

El viaje a Misiones será además la séptima provincia que Kicillof recorre desde abril en el marco del despliegue nacional del MDF. Antes pasó por Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa, con una agenda que combinó encuentros institucionales, reuniones con dirigentes y actividades políticas.

La estrategia apunta a extender el espacio más allá de los límites bonaerenses y sumar vínculos con sectores del peronismo de distintas provincias. En ese camino, la actividad en Misiones funcionará también como antesala del principal encuentro federal que prepara el MDF para este mes.

Mariano Cascallares y Axel Kicillof.

El 19 de septiembre, el espacio realizará un plenario en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Villa Domínico, con participación de dirigentes de las 24 jurisdicciones del país, bajo la consigna "A organizar la esperanza".

La convocatoria llega diez días después del cierre del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde Kicillof planteó la necesidad de una "estrategia de desarrollo" frente al Gobierno de Javier Milei y remarcó los recursos naturales, las capacidades científicas y la industria del país como base de esa propuesta. El plenario de Avellaneda aparece así como una instancia para poner en común el despliegue territorial realizado durante los últimos meses y avanzar en la construcción de una estructura con presencia nacional.

El armado, de todos modos, no se limita a las provincias. En los últimos días también hubo actividad del MDF en distintos puntos de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó un plenario de la Séptima Sección Electoral en Saladillo y planteó que el espacio continúa trabajando en la construcción de una alternativa para 2027.

Hoy en Saladillo nos encontramos en un nuevo plenario del Movimiento Derecho al Futuro. Junto a compañeros de los municipios de la 7ma sección de la provincia continuamos construyendo la alternativa del campo nacional y popular para 2027.



El futuro es del pueblo argentino, por… pic.twitter.com/Vrfc77fkFX — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 5, 2026

"Construyendo la alternativa del campo nacional y popular para 2027", definió Bianco durante la actividad. El funcionario también apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo: "El futuro es del pueblo argentino, por más que Milei quiera negarlo. Desde abajo, municipio a municipio, escuchando y dialogando con todos, estamos andando el camino de la reconstrucción de nuestra Patria".

En paralelo, la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, participó junto a Cascallares de una actividad del MDF en Córdoba, de la que también formaron parte intendentes, dirigentes y representantes sindicales, entre ellos el exsenador nacional Carlos Caserio.

En #Córdoba, compartimos un encuentro con compañeros y compañeras, intendentes, dirigentes y representantes sindicales junto a Carlos Caserio, @CascallaresPJ, @claudialazzaro_ e Ilda Bustos.



Frente a la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores en nuestro país, es… pic.twitter.com/tXHOJOOQNG — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) September 4, 2026

Álvarez Rodríguez volvió allí sobre uno de los ejes que el espacio busca instalar como parte de su construcción política: "Frente a la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores en nuestro país, es necesario construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida mejor para nuestra gente", sostuvo.

Así, mientras Kicillof prepara su desembarco en Misiones, el MDF profundiza una hoja de ruta que combina recorridas provinciales, contactos con intendentes y dirigentes peronistas y actividades con la militancia. La apuesta es llegar al plenario de septiembre con una estructura territorial cada vez más extendida y con el gobernador bonaerense como uno de los principales impulsores de esa construcción nacional.