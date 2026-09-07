El petróleo vuelve a acercarse a los u$s100 y las bolsas globales operan con disparidad

Las acciones operan moderadas en una jornada que arrancó con movimientos cautelosos por parte de los inversores, ya que la fluctuación de los precios del petróleo contrarrestó el optimismo de la semana pasada.

La volatilidad del petróleo, las novedades políticas europeas y el rebote del yen marcan la agenda de la jornada.

El aumento de los precios del petróleo , el conflicto en el Medio Oriente mantienen a los inversionistas en vilo en el arranque de la semana. A eso se le suma la incertidumbre por los datos clave sobre la inflación en Estados Unidos que se darán a conocer a finales de esta semana, y que podría terminar de decidir si la Reserva Federal (Fed) sube las tasas la próxima semana.

Irán anunció que establecerá una zona restringida en las afueras del estrecho de Ormuz en los próximos días, después de que las fuerzas estadounidenses atacaran tres petroleros iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzara misiles balísticos contra dos buques de la armada norteamericana.

Como resultado, los futuros del crudo Brent subieron casi un 1,3% hasta alcanzar los u$s97,6 por barril, su mayor alza en siete semanas. El precio del petróleo se disparó casi un 8% la semana pasada y ahora se encuentra un 35% por encima del nivel que tenía a finales de febrero , antes de que comenzara la guerra.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,20% y el CAC francés avanza 0,34%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,02%.

A nivel político, el partido Alternativa para Alemania (AfD) se situó en primer lugar en las elecciones estatales celebradas el domingo en Sajonia-Anhalt , lo que pone a un partido de extrema derecha al borde de alcanzar el poder a nivel estatal por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial .

Si bien no logró la mayoría y está muy lejos de alcanzar el poder a nivel nacional, el AfD ha declarado que una de sus políticas sería abandonar el euro, lo que derivó en malestar en el mercado.

De manera similar, las últimas encuestas en Francia indican que la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien también se ha mostrado a favor de abandonar el euro, probablemente ganaría la primera ronda de las elecciones presidenciales del próximo año.

Mientras tanto, el yen se disparó el lunes hasta alcanzar su nivel más alto en siete meses, producto de las apuestas a favor de un endurecimiento más rápido de la política monetaria por parte del Banco de Japón y las expectativas de que los inversionistas japoneses puedan repatriar sus fondos.

Eso parece haber impactado en la bolsa japonesa, ya que el Nikkei 225 aumentó 2,02%, mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,61%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,93%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,07%.

El mercado apuesta por una suba de tasas por parte de la Fed.

A la espera de la inflación norteamericana

De cara a la reunión de la Fed la próxima semana, el informe de empleo del viernes pasado —que superó con creces las expectativas con un aumento de 162.000 puestos de trabajo en agosto— llevó a los mercados a valorar en un 58% la probabilidad de un aumento de las tasas de interés en su reunión del 16 de septiembre, y en un 70% la de un ajuste en octubre.

El viernes se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EEUU, el dato que terminaría de definir cuál será el rumbo a tomar por los miembros del banco central norteamericano. El mercado espera una inflación interanual de 3,4%, mientras que a nivel mensual una variación de 0,4%.

Mientras tanto — y sin operaciones este lunes por feriado — los futuros de Wall Street operan mixtos: el S&P 500 cae 0,19%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,54%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% a la baja.