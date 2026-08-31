Domingo Cavallo apuntó contra la política monetaria del Gobierno y afirmó que "no es ortodoxa"

El exministro de Economía abogó por la liberalización de los controles cambiarios, lo que ayudaría — en su opinión — a la competividad de los bienes argentinos en el mercado internacional e impulsaría una baja en el riesgo país.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , volvió a cuestionar política monetaria del Gobierno este lunes y aseguró que para que el presidente Javier Milei "maximice las chances de continuidad" de cara a las elecciones del próximo año, el equipo económico debería recurrir a una ortodoxia monetaria — hasta ahora ausente, según el economista — que incluya la liberalización total del cepo cambiario .

En la actualización de su blog personal, Cavallo publicó un artículo titulado "¿Y si el gobierno complementa la ortodoxia fiscal con ortodoxia monetaria?" , en donde plantea que la ortodoxia monetaria, "que en la campaña electoral pregonaba utilizando como símbolos comunicacionales la dolarización y la eliminación del Banco Central y, para los círculos profesionales, la Banca Simons, ha estado completamente ausente de la práctica de la política económica implementada hasta ahora ".

Desde su perspectiva, la ortodoxia monetaria se corresponde con "la organización de un sistema monetario, cambiario y financiero como el peruano y el uruguayo , en el que conviven, en competencia, la moneda nacional y el dólar, ambas con las mismas funciones y propiedades". Es decir, un esquema bimonetario .

"Estoy convencido, que para que la campaña electoral de 2027 maximice las chances de continuidad , el gobierno debería acompañar, desde ya, la ortodoxia fiscal con un avance anunciado y bien planeado hacia la plena ortodoxia monetaria", aseguró.

Aclaró que se debe "confundir ortodoxia monetaria con control cuantitativo del dinero", ya que sostuvo que no toda emisión monetaria implica un incremento de la inflación. "La experiencia de la convertibilidad de los 90s desmiente categóricamente que la emisión asociada a la acumulación equivalente de reservas es inflacionaria", ejemplificó.

"Tampoco confundir ortodoxia monetaria con tipo de cambio fijo o reptante sostenido a través de controles de cambio", señaló, y agregó que "carecer de un sistema de reglas monetarias, cambiarias y financieras claras no puede considerarse ortodoxo", citando como ejemplo "el traumático reemplazo de las LELIQs por deuda del Tesoro y el sorprendente anuncio de que el Banco Central controlaría la base monetaria ampliada en septiembre de 2025".

Las claves de la ortodoxia monetaria de Cavallo

Desde su perspectiva, el camino "hacia la ortodoxia monetaria requiere inexorablemente eliminar todo vestigio de cepo cambiario y permitir el libre movimiento de capitales entre nuestro país y el exterior".

Argumentó que la mejor forma de que, hacia el futuro, tiendan a desaparecer las expectativas de un salto cambiario desestabilizador es que de una buena vez se deje flotar el tipo de cambio en un mercado verdaderamente libre y único de cambio", citando como ejemplo lo hecho entre diciembre de 1989 y marzo de 1991 "antes de poner en marcha el plan de convertibilidad".

Consideró que el principal beneficio de la eliminación de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales lo obtendrán los productores de bienes exportables y los prestadores de servicios, "porque podrán ver retribuidos sus esfuerzos productivos con el precio pleno que consigan por sus ventas en el exterior".

Y agregó: "Otro gran beneficio es que la eliminación de los controles y el libre movimiento de capitales contribuirían decisivamente a reducir el riesgo país".