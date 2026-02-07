Deuda en pesos: el Tesoro enfrenta el desafío de febrero de renovar vencimientos $9,4 billones

Los operadores esperan que se busquen niveles de rollover del 100%, mientras el BCRA emite para comprar dólares.

El gobierno nacional deberá enfrentar en febrero vencimientos de deuda en moneda local por un total de $9,6 billones , en un contexto de cierto ruido generado por la decisión de postergar la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con canastas actualizadas.

Según indica Adcap Grupo Financiero , el Tesoro cuenta con $4,3 billones en depósitos en el Banco Central para enfrentar todos los compromisos. “ Si bien la liquidez del sistema no ha mostrado señales claras de estrés en las últimas semanas , la última licitación sorprendió levemente al alza en términos de rollover, lo que a su vez llevó a una suba en las tasas de caución y de repo hacia el cierre ”, señala la sociedad de bolsa.

En la segunda licitación de enero , el Gobierno había logrado un nivel de renovación del 124% , pero con tasas de interés de hasta el 40% .

“ En ese contexto, no esperamos una repetición de un rollover muy por encima del 100% . Más bien, creemos que el escenario base del Tesoro es cubrir los vencimientos sin recurrir a los depósitos , buscando acotar los rescates y, al mismo tiempo, mantener un menú de instrumentos diversificado para sostener la participación”, dicen en Adcap.

De esa manera, indican que “seguimos esperando alguna concesión —en línea con licitaciones previas— para maximizar el rollover sin pagar de más por duración u opcionalidad” .

El problema con los pesos: no hay remonetización

El Banco Central comenzó este año un programa de compra de reservas internacionales que permitió reducir el riesgo país hasta los 500 puntos básicos.

“Durante el primer mes de implementación de la nueva fase del programa de estabilización económica —que busca consolidar la estabilidad de precios y crear condiciones favorables para el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales— el BCRA adquirió u$s1.158 millones en el mercado de cambios”, dice el último Informe Monetario de la entidad.

Señala que “la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero, cuyo efecto resultó compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco”.

“Así, comparando los saldos de fin de período con los del último mes de 2025, la Base Monetaria se mantuvo prácticamente sin cambios”, dice el BCRA.

Es decir, no hubo una mayor demanda de pesos por parte del mercado, lo que complica al Gobierno: si compra dólares y emite pesos, pero no hay demanda, se ve obligado a esterilizar ofreciendo instrumentos financieros con tasas al alza.

El IPC y los bonos CER

Este lunes, el Ministerio de Economía dará a conocer el menú de instrumentos que pondrá a disposición de los inversores en el primer llamado del 11 de febrero. Se espera que nuevamente el Tesoro busque abrir el juego con una variedad de productos.

En el caso de las letras y bonos ajustables por inflación, se espera que haya algún efecto con relación al anuncio. El Banco Central y, en general, los consultores esperan que la desinflación tarde más de lo previsto, y por ese lado las Lecer y los Boncer deberían mostrar cierta demanda.