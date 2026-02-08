En solo 8 capítulos esta serie de Netflix se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial + Seguir en









Este drama romántico captó rápidamente la atención del público y ya es una de las más exitosas internacionalmente.

Una serie imperdible que todo el mundo ya está disfrutando en Netflix. Imagen: Freepik

Netflix volvió a captar la atención del público con una serie romántica que rápidamente se posicionó entre las más vistas. Con apenas ocho episodios, la producción combina drama, romance y deporte, logrando un fuerte impacto desde su estreno.

La ficción se titula Bailando sobre hielo (Finding Her Edge) y se lanzó mundialmente en enero de 2026. Desde entonces, ganó notoriedad por su historia emocional ambientada en el competitivo mundo del patinaje artístico.

Bailando sobre hielo Este increíble drama romántico ya es una de las series más vistas en todo el mundo, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Bailando sobre hielo, la serie furor de Netflix La trama sigue a Adriana Russo, una joven patinadora que intenta retomar su carrera mientras atraviesa conflictos personales y familiares. Su regreso al hielo se cruza con presiones económicas y desafíos emocionales que afectan su vida deportiva.

Para sostener el prestigio del centro de entrenamiento familiar, Adriana forma dupla con Brayden y ambos llegan incluso a fingir un romance para conseguir patrocinio. La situación se complica cuando reaparece Freddie, su antiguo compañero y primer amor.

Entre rivalidades deportivas, tensiones familiares y relaciones sentimentales, la historia explora el costo emocional de perseguir el éxito. El drama combina crecimiento personal, competencia y vínculos afectivos en un contexto exigente.

Netflix: tráiler de Bailando sobre hielo Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix Netflix: elenco de Bailando sobre hielo Madelyn Keys (Adriana Russo)

Cale Ambrozic (Brayden Elliott)

Olly Atkins (Freddie O’Connell)

Alexandra Beaton (Elise Russo)

Harmon Walsh (Will Russo)

