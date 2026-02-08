Precarización laboral: un "ejército" de monotributistas impulsa la venta de motos de baja cilindrada

Se dispara la oferta de repartidores y un trabajador tiene que entregar quince pedidos por día sin francos para superar la línea de pobreza.

En noviembre surgieron los datos de Rappi, una de las principales plataformas de delivery. Según su índice, la cantidad de repartidores se disparó un 252%.

La precarización del trabajo avanza. Mientras los indicadores del trabajo registrado se deterioran mes a mes, el monotributo crece como “estrategia de refugio” . Se disparan las ventas de motos de baja cilindrada por el salto en la oferta de repartidores: de unos 43.000 a más de 150.000 en un año . Los trabajadores tienen que entregar más de 450 repartos mensuales para alcanzar la canasta básica que mide el INDEC para una familia tipo.

El empleo registrado en el sector privado sigue cayendo. Así lo indica el último reporte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , que recopila datos de octubre, y también el informe adelantado de noviembre de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo. La caída es de al menos 177.000 puestos solo en ese segmento desde noviembre de 2023.

El único segmento del empleo con algún tipo de formalidad que crece es el monotributo . El ascenso se da fundamentalmente por el impulso del cuentapropismo . “ La economía de plataformas se posiciona como una de las principales ocupaciones laborales de refugio y complemento de ingresos ante la retracción del trabajo formal y la caída del poder adquisitivo del salario ”, explicó en julio pasado un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín .

En noviembre surgieron los datos de Rappi , una de las principales plataformas de delivery. Según su índice, la cantidad de repartidores se disparó un 252% . Entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, pasaron de 43.048 a 151.874 . En el mismo período, las órdenes se incrementaron solo un 29% y el ticket promedio cayó cerca de un 3% .

Con un crecimiento desproporcionado de la oferta frente a la demanda, las comisiones se derrumbaron . Según el coeficiente de Alcance del Pedido Promedio , un indicador elaborado por la Fundación Encuentro que relaciona el valor que cobra un repartidor por un pedido con la canasta básica de un hogar tipo, un trabajador tiene que realizar 454 entregas mensuales para no caer bajo la línea de pobreza: unos quince repartos diarios, sin francos .

Un fenómeno que sigue creciendo

A pesar del exceso de oferta, el fenómeno pareciera no encontrar techo. Otro indicio de que la cantidad de repartidores sigue creciendo son los datos de ventas de motos de enero. Mientras el sector automotriz mostró retrocesos en la producción y las ventas, en el mes se patentaron cerca de 69.000 motos 0 kilómetro, un crecimiento del 15% interanual.

“La de baja cilindrada continúa siendo la más demandada, concentrando alrededor del 60% de las ventas”, le dijo a Ámbito una fuente del sector. En esa línea explicó que “hay un gran impulso por su uso como herramienta de trabajo, especialmente en servicios de delivery”.

El informe de la Universidad de San Martín detalla que “la evolución sectorial del empleo indica que, con gran margen de distancia, las tres actividades que más expandieron su dotación de trabajadores -el comercio, hoteles y restaurantes, y el transporte- son los principales sectores en los que se insertan los modelos de negocios de la economía de plataformas: el comercio electrónico, la venta y el reparto, y la movilidad urbana”.

Sobre este punto agrega que “los tipos de inserción laboral que más se incrementaron en esos tres sectores fueron el empleo informal y, fundamentalmente, el trabajo independiente, que son las formas en las que generalmente están clasificadas las relaciones laborales en la economía de plataformas”.

La precarización avanza

El Gobierno insiste con la tesis de que los empleos que se pierden en un sector por la apertura comercial se generan en otro porque el consumidor accede a precios más bajos y tiene fondos disponibles para gastar en otro segmento de la economía. Hasta el momento, eso no se verifica en los datos oficiales. Incluso los sectores más dinámicos, como energía y minería, muestran pérdidas netas de empleo en la comparación con noviembre de 2023.

Mientras tanto, los salarios siguen perdiendo contra la inflación y, dada la demora en la homologación de paritarias que escapan a la pauta oficial, todo pareciera indicar que el congelamiento de los ingresos forma parte de la política antiinflacionaria del Gobierno.

En el mercado laboral se da una paradoja. Crece el subempleo, por el impulso del cuentapropismo, pero también crece el pluriempleo, por una clase media que se resiste a caer en la pobreza. Se impone una especie de darwinismo económico ante la crisis.