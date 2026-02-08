Cuánto sale ahuyentar a los mosquitos en el verano 2026: alternativas y precios + Seguir en









Con las altas temperaturas y constantes lluvias, este insecto se reproduce rápidamente, por lo que hay que encontrar la forma de combatirlos.

Ante el calor y la lluvia, existen varias alternativas para combatir a este insecto. Freepik

El calor de febrero no afloja y los mosquitos siguen siendo una molestia diaria en las casas durante este verano. Como todavía falta para que bajen las temperaturas, no queda otra alternativa que seguir comprando productos para evitar las picaduras y poder dormir tranquilos.

Hoy en día hay muchas formas de combatirlos y no todas cuestan lo mismo. Desde los espirales de siempre hasta aparatos enchufables más modernos, la oferta es muy variada y obliga a mirar bien los valores para saber qué conviene llevar según el presupuesto de cada familia.

Freepik Verano mosquitos Existen varios métodos para exterminar a este tipo de insectos o simplemente alejarlos del ambiente u hogar. Freepik Qué hay que tener en cuenta para elegir alguna opción Antes de gastar, hay que mirar bien el lugar donde se va a colocar el producto. Lo más importante es la ventilación: los espirales largan humo, así que solo sirven para patios o balcones; usarlos adentro hace mal. Para las habitaciones cerradas, lo mejor son las pastillas o los líquidos eléctricos.

También es necesario tener cuidado si hay mascotas o muebles grandes. Algunos químicos pueden afectar a los gatos y los dispositivos de ultrasonido no sirven si se ponen detrás de un sillón o una pared, porque la onda no pasa. Se precisa uno por ambiente para que funcione de verdad.

Mosquitos Freepik Hay muchas especies de este insecto que transmiten enfermedades. Freepik Alternativas para ahuyentar los mosquitos en el verano 2026 Existen tres formas principales de sacarlos: con químicos, con sonido o con luz. Los espirales y las tabletas son los más conocidos y matan al mosquito rápido. Una propuesta más cómoda son los líquidos que se enchufan, que ahora vienen con sistemas para que duren más tiempo sin tener que cambiarlos todos los días.

Por otro lado, están los equipos que emiten un sonido que el humano no escucha pero que molesta al mosquito (ultrasónicos). También existen las lámparas de luz violeta (UV), que atraen al insecto y lo eliminan con un golpe de electricidad o lo aspiran, sin emplear ningún tipo de veneno en el aire. Precios para olvidarte de los mosquitos en 2026 Los costos varían mucho según qué sistema se elija. Para lo clásico, una caja de 12 espirales cuesta entre $3.500 y $4.800, y las tabletas por 24 unidades salen entre $4.500 y $6.500. Si la idea es recurrir a los líquidos eléctricos, el aparato con el repuesto arranca en los $13.000 y puede llegar a $30.000. Si se prefiere la tecnología, los enchufes de ultrasonido más simples van desde los $7.000 hasta los $12.500. Los modelos más potentes, que sirven para varias plagas, suben a entre $35.000 y $55.000. Por último, las lámparas de luz UV para el hogar cuestan entre $25.000 y $45.000, aunque hay versiones industriales mucho más caras.

