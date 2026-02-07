Jorge Macri endurece el discurso y se mimetiza con Javier Milei para contener el avance libertario en CABA

El jefe de Gobierno pone la mira en el 2027 y sale a competir con la agenda libertaria. Las victorias de LLA en 2025 fueron un llamado de atención para volver al macrismo línea fundadora.

Con un endurecimiento en el tono discursivo y en la gestión, Jorge Macri se prepara para afrontar los últimos dos años de su mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una piel propia del macrismo línea fundadora que, acorde a los tiempos actuales, se asemeja más al violeta libertario de Javier Milei que al amarillo PRO que lo precedió. Los masivos desalojos de casas tomadas , las rebajas impositivas y la paralización de la urbanización de barrios populares, sumado a las obras de infraestructura, sintonizan -y a la vez rivalizan- con un clima de época al que el alcalde busca amoldarse con un horizonte claro: la reelección en 2027.

Atrás quedaron los tiempos de Macri como Ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta . De aquel momento solo sobreviven las críticas para con su actual rival político y a sus excolegas de Gabinete. En el presente, el acalde busca imprimirle otra impronta al Poder Ejecutivo porteño, similar a la que Mauricio Macri llevó adelante en sus dos mandatos como intendente local. Sin la UCEP de su primo, pero con un fuerte discurso sobre el espacio público y la propiedad privada, busca competir con la agenda de La Libertad Avanza (LLA) , sin posicionarlos como el "enemigo" público a vencer, lugar que tiene reservado al kirchnerismo referenciado en Juan Grabois.

El cambio no es casual. Las últimas elecciones reflejaron un notorio apoyo sobre el discurso de "mano dura" que impulsa Milei a nivel nacional. Patricia Bullrich, impulsora de una doctrina que sobrevive en la gestión de Alejandra Monteoliva , se presentó como cabeza de lista de la boleta de LLA-PRO y triunfó por amplio margen en las legislativas nacionales de CABA. Su victoria la posiciona como una posible candidata en 2027 para competir por la intendencia. Su dureza encontró eco en el votante porteño, algo de lo que el jefe de Gobierno tomó nota.

El combate contra la inseguridad es sin duda una bandera histórica del PRO. Pero durante los primeros meses del alcalde, la gestión naufragó: se sucedieron fugas carcelarias, una tras otra, lo que motivó quejas de vecinos y reclamos reiterados. Un problema que tras la salida de Waldo Wolff del ministerio porteño y la llegada de Horacio Giménez, pareció haber encontrado calma. Fue ese uno de los principales motivos por los que Macri envió a la Legislatura del proyecto de ley de creación del Servicio Penitenciario de CABA , iniciativa que fue aprobada en noviembre pasado, en lo que es considerado como un hito y un paso más a la autonomía de la Ciudad.

En ese marco, en recientes recorridas mediáticas, Macri salió a marcar el camino por el cual se moverá su gestión. La seguridad, el orden en el espacio público y el respeto por la propiedad privada continuarán entre los puntos centrales, postura que no es nueva para el alcalde y que se superpone con la decisión del gobierno nacional de mostrar a la lucha contra la delincuencia como una demanda de la ciudadanía a la que deben atender. Allí se encuadran desde los desalojos hasta las multas a trapitos, pero también, para no perderle pisada al oficialismo libertario, la defensa del proyecto con el que Nación pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años . "Delito de adulto, pena de adulto" , dijo.

Aumento de los desalojos

La revisión sobre las políticas de su antecesor marcan un cambio de rumbo en cuanto a la recuperación de viviendas usurpadas. Desde que asumió en diciembre del 2023, el Gobierno porteño ejecutó 573 ordenes judiciales a través de operativos policiales para desocupar edificios tomados que incluyeron desde la Casa Blaquier, a metros de Casa Rosada, hasta el Elefante Blanco de Olazábal. “Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”, se defendió.

Días atrás, el Gobierno porteño efectuó el desalojo y clausura en Balvanera de un edificio de 50 habitaciones por peligro inminente y riesgo estructural. La vivienda estaba usurpada desde hacía más de 20 años, y pese a haber sido clausurado en 2019, continuaba habitada. Los vecinos denunciaba ruidos molestos y hechos de violencia. En la vivienda vivían 40 familias que fueron retiradas del inmueble durante el operativo de la Policía porteña.

policia porteña desalojo La Policía porteña estuvo a cargo del operativo en Balvanera.

Un pedido a la información pública realizado por el portal Tiempo Argentino reveló que se desalojaron más de 3000 personas, entre ellas, 1060 niños, quienes luego reciben como asistencia económica un subsidio habitacional por $227 mil para alquilar una vivienda, cifra que no alcanza a cubrir la mitad del valor que pide el mercado. Sin trazar paralelismos, en el último tiempo creció el número de personas viviendo en paradores, pese a que el dato de pobreza mostró un descenso de más de 10 puntos. Actualmente se registran 5.176 sin techo: 3.563 personas pernoctan en paradores, mientras que 1.613 transitan la vía pública. Las autoridades locales aseguran que en su gran mayoría están contenidos en el sistema público y que la cifra de niños sin hogar está en su nivel más bajo.

Revisión de planes sociales

En esa línea, el alcalde también puso en marcha una revisión de los planes sociales, en consonancia con una decisión de Nación tomada a finales del gobierno de Frente de Todos (para transformar planes en trabajo) y que se profundizó con la llegada de Sandra Pettovello a Capital Humano. El objetivo es "terminar con los intermediarios", marcados como los "gerentes de la pobreza". El resultado del último entrecruzamiento de datos arrojó que había 454 personas muertas inscriptas como beneficiarias de la cobertura alimentaria en comedores porteños. También 2400 personas registradas irregularmente: algunos cobraban jubilaciones millonarias, otros eran dueños de varios inmuebles.

El apuntado por ambas jurisdicciones es el mismo: el abogado y titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). “Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, sostuvo Macri. Pero el dirigente social se defendió: "Que muestre la denuncia que hizo contra mí porque no figura en ningún juzgado que yo esté denunciado por el GCBA por comedores fantasma ni listados de muertos... ¿O será que mintió para la tribuna y no presentó nada en mi contra?".

movimiento popular la digndidad comedor El Movimiento Popular La Dignidad, entre los apuntados por Jorge Macri por los presuntos "comedores fantasmas".

Fin de la urbanización de los barrios populares

El endurecimiento de la política de Macri también mostró su efecto sobre la urbanización de barrios populares, paralizada desde el inicio de su gestión, la cual, según dijo, no se retomará. “Se regalaron viviendas en las villas. Ese sistema fracasó y cuando algo no funciona hay que cambiarlo”, sentenció en una charla con vecinos que se viralizó en redes y generó polémica.

En consonancia con Nación, que dejó atrás el plan PROCREAR, la decisión política de Macri es que la problemática habitacional de CABA, donde el acceso a una vivienda -sea para alquilar o comprar- es cada vez más difícil, tenga respuesta vía créditos de la banca pública o privada. En el caso de la primera, el Banco Ciudad ofrece líneas hipotecarias desde 2024 y, en paralelo, coexisten planes para refacciones y para acceder a una garantía. Pero la economía argentina, por el momento, no es de ayuda para el porteño promedio, ni mucho menos para los sectores vulnerables.

Reforma del Estado

Seguridad, propiedad privada, el contribuyente y la clase media tendrán prioridad para el alcalde en lo que será la segunda parte de su mandato. Se trata de puntos de gestión que encuentran correlato con el plan nacional. También continuará la revisión de la estructura jerárquica del gobierno porteño, pero, como aclaró en diversas oportunidades el propio Macri, no se aplicará la "motosierra" libertaria sino el "bisturí". El límite es diferenciar entre lo que contribuye al funcionamiento del Estado y lo que no, para no llevarse todo puesto.

Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Uspallata Sede Gobierno porteño La sede del gobierno porteño en Parque Patricios.

Como adelantaron el año pasado fuentes gubernamentales a Ámbito, está previsto que en 2026 se lance un nuevo plan de retiros voluntarios. La fecha apuntada es abril. Al igual que el tándem Milei-Sturzenegger, el objetivo de CABA es "ordenar y optimizar el funcionamiento de la dotación".

"Tiene que haber un Estado más compacto y eficiente", destacaron en su momento. Aunque, a diferencia de Nación, la postura es generar un recambio de la planta con foco en un background tech. Los gremios estatales afirman que, lejos de sobrar trabajadores, falta de personal, hay pluriempleo y las renuncias se dan por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Es difícil competir con el sector privado. "Más de un 70% de trabajadores por debajo de la canasta básica porteña", criticaron.

La disputa con LLA por la agenda de reformas

Con la reforma del Estado que lleva adelante Macri busca prepararse para el embate de LLA, desde donde se preparan para reimpulsar la ley Bases porteña, proyecto que presentó a finales del 2024 la jefa de bloque Pilar Ramírez y que propone un achicamiento de las estructuras gubernamentales y la privatización de empresas públicas de CABA, entre otros puntos.

"Es fundamental para descentralizar, desburocratizar y dar agilidad al Estado", aseguró la legisladora y principal espada política de Karina Milei en el distrito. El otro punto por el que harán fuerza los libertarios es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Aseguran que generará trabajo a través de un impulso a las Pymes.

Las elecciones porteñas y el convite legislativo nacional de octubre del año pasado reflejaron un cambio de rumbo en el histórico bastión PRO. La ciudadanía se inclinó por elegir a los candidatos violetas, tanto en el primer término como en el último llamado a las urnas, en el que el macrismo debió sellar una alianza forzada con los hermanos Milei para no repetir la derrota de mayo.

pilar ramirez Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza y presidenta del partido en CABA.

El acuerdo le permitió al PRO garantizarse lugares en la Cámara de Diputados de la Nación, pero en la Legislatura porteña no todo fue color de rosas. Para aprobar el Presupuesto 2026, los amarillos debieron acceder a una demanda de Ramírez y compañía que pedían, entre otros puntos, ampliar la exención de Ingresos Brutos para profesionales que tenía previsto impulsar Macri a una mayor número de categorías. El dictamen del PRO planteaba exceptuar del pago a los trabajadores no profesionales agrupados en las tres categorías de menor base imponible gravada y una bonificación del 75% para las cuatro categorías restantes. Desde LLA pidieron el 100% para las primeras 3 categorías y el 75% para las 5 categorías siguientes. El reclamo fue atendido y la ley fue aprobada.

Las rebajas impositivas y la eliminación de trámites burocráticos fueron otros de los puntos principales del alcalde en lo que va de su gestión. Además de impulsar los cambios en IIBB e Impuesto a los Sellos -puntos de contacto con LLA-, también eliminaron y simplificaron más de 347 trámites en pos de la desburocratización administrativa que empujó Macri, además de impulsar una moratoria para deudas impositivas. "Desde la Ciudad buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo y también allanar el camino a aquellos emprendedores y comerciantes que quieran introducirse en el sector productivo”, aseguró en su momento el alcalde.

Pero la política impositiva de Macri también tuvo traspiés. Recientemente un paso en falso en materia de patentes vehiculares generó quejas de vecinos tras haber recibido boletas con subas que, en algunos casos, superaban el 100%. Ocurre que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) modificó el esquema de cálculo de los valores: dejó de tomar la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Rápido de reflejos, el alcalde pidió a los porteños que no paguen las boletas, las cuales se reimprimirán con valores que no podrán superar el 31,8%, inflación anual del 2025 medida por el IPC porteño. Y envió un proyecto a la Legislatura para reordenar el esquema.

Consiente del lugar que ocupa hoy LLA en la agenda pública, el jefe de Gobierno sabe que debe endurecer su discurso y negociar. Por eso su agenda se posa sobre una serie de pilares que también reflejan las demandas que Milei supo escuchar. Sin embargo, en Uspallata marcan la cancha al señalar que las diferencias son varias. No es solo "motosierra" vs "bisturí".

En materia de gestión, Nación no impulsa obras en infraestructura. En cambio CABA proyecta una inversión del 20% del gasto en obra pública. El promedio histórico de la administración porteña durante los últimos años fue del 16%. El principal destino de los fondos será Transporte, que tendrá una partida presupuestaria de un billón 25 mil millones de pesos, el 5,9% del total, cuadruplicando la inversión respecto al 2023. La línea F de subte -aún en estado de licitación- es la principal bandera de Macri, aunque no la única. También destacan obras en Salud y Educación.

clara muzzio vicejefa de gobierno porteño Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño.

Pero la ruptura con la versión larretista del PRO no se queda solo en la voz del intendente. También alcanza a su vicejefa, Clara Muzzio, quien en el último tiempo acrecentó su conservadurismo político. Pasó de ser ministra de Espacio Público del gobierno porteño precedente y de apoyar las movilizaciones de la comunidad LGBT a cuestionar la política de género, en sintonía con el mileísmo y también con el presidente de EEUU, Donald Trump, de quien compartió un tuit crítico sobre la diversidad sexual: “Hay dos géneros, el masculino y el femenino”. En febrero del 2025, CABA cerró la Subsecretaría de la Mujer y la degradó a Dirección Nacional, en el marco de un recorte presupuestario y un cambio de un giro epocal.

En el mientras tanto, el gobierno porteño deberá afrontar un clima adverso en el terreno legislativo. La derrota de mayo dejó un ecosistema parlamentario en el que el peronismo lidera con 20 bancas, por encima de las 13 que ostentan los libertarios. El oficialismo quedó con 11 miembros. De todas maneras, el PRO supo convivir con un escenario cuesta arriba durante todo el 2025. "Pese a la debilidad parlamentaria logramos aprobar todas las leyes que nos propusimos", sacó pecho un referente del partido.

La negociación proyecto por proyecto y las concesiones que se vean obligados a realizar para que la agenda de Macri siga su curso serán más arduas que hasta ahora. En ese marco, jugará su partido una de las principales figuras del alcalde: Daniel Angelici. El expresidente de Boca Juniors se acercó nuevamente a la gestión porteña y, sin un cargo oficial, tomó el timón.

De buen trato con la libertaria Ramírez y con el peronismo porteño, ya logró colocar en un cargo importante a Christian Gribaudo, quien será Secretario Administrativo de la Legislatura. El "Tano" será una de las espadas del oficialismo para negociar leyes e impedir que el alcalde corra el riesgo de una interpelación o, incluso, de un eventual juicio político.

Así las cosas, el jefe de Gobierno ya puso en marcha su plan para reelegir. Por delante tendrá una parada difícil, con los libertarios jugando sus cartas (¿Bullrich?) para cortar con la hegemonía PRO en CABA y con el peronismo intentando perseguir la victoria en un terreno que le es históricamente esquivo, pero en el cual supo retener su porción e incluso crecer en las últimas elecciones. ¿Se vendrá la batalla Macri vs Larreta? Todo está por verse.