Cuáles son las tres preocupaciones económicas de Guzmán

Al referirse a su gestión, Guzmán indicó que "lo que más me preocupa es tranquilizar la economía” por lo que sostuvo que se necesita “redefinir prioridades para la población que está en alta vulnerabilidad”.

El ministro de Economía señaló que "no se puede, de un momento a otro, lograr un superávit primario de la magnitud necesaria para que la economía finalmente esté en un sendero sostenible de crecimiento" aunque aclaró que "sí es importante establecer la secuencia y hemos tomado medidas que hacen que no aumente el déficit fiscal este año".

No hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central" (Martín Guzmán)

En ese contexto, volvió a reiterar que "no es momento" para generar una expansión del gasto y la emisión al argumentar que "no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central". El propio Guzmán insistió que en un contexto en el cual la demanda por activos financieros en pesos ha caído “eso sería desestabilizante”.

Al referirse a la inflación, el ministro señaló que en el gobierno anterior "hubo un mal entendimiento de la transmisión de la política monetaria a los precios".

"De hecho, el programa macroeconómico del gobierno anterior acordado con el FMI incluyó una contracción monetaria en el que se establecía que una variación igual a cero de la base monetaria contendría los precios y eso no ocurrió", señaló.