La Economía del Conocimiento rompió un récord y superó por primera vez los u$s10.000 millones en exportaciones

En los últimos doce meses, el sector exportó u$s10.085 millones, un 11,7% más que un año atrás. Los servicios profesionales y los informáticos lideraron el crecimiento y consolidaron a la actividad como la tercera mayor generadora de divisas del país.

El sector gana competividad y ya es el tercer complejo exportador del país.

La Economía del Conocimiento alcanzó un nuevo récord histórico y consolidó su posición entre los principales sectores exportadores de la Argentina. En los doce meses finalizados en marzo de 2026, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) totalizaron u$s 10.085 millones , lo que representa un crecimiento interanual del 11,7% y la primera vez que el sector supera la barrera de los u$s 10.000 millones en ventas al exterior.

Los datos, difundidos por Argencon , reflejan el crecimiento sostenido de una actividad que exporta talento, innovación y servicios profesionales sin necesidad de comercializar bienes físicos. Con este desempeño, la Economía del Conocimiento se consolidó como el tercer complejo exportador de la Argentina , solo por detrás del agro y la energía, y como una de las principales fuentes de generación de divisas del país.

El crecimiento fue impulsado por todos los segmentos que integran la actividad, aunque el mayor aporte correspondió a los Servicios Profesionales , que incluyen contabilidad, ingeniería, diseño, marketing, consultoría y servicios legales prestados desde Argentina a clientes del exterior.

Este segmento alcanzó exportaciones por casi u$s6.500 millones , equivalentes al 63,7% del total de las ventas externas del sector.

En paralelo, los Servicios Informáticos , que abarcan el desarrollo de software, programación, videojuegos, soluciones tecnológicas y soporte informático, se acercan a los u$s 3.000 millones en exportaciones y continúan consolidándose como uno de los motores de crecimiento de la actividad.

El crecimiento fue impulsado por todos los segmentos que integran la actividad

Un sector que gana peso en la economía

Para Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, el nuevo récord confirma la competitividad internacional de la Argentina en industrias intensivas en conocimiento.

"Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los u$s10.000 millones en exportaciones confirma la capacidad de Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos. Un mundo cada vez más competitivo, acelerado por la difusión de la IA generativa, presenta desafíos, pero también múltiples oportunidades que Argentina muestra capacidad para capitalizar."

Por su parte, el director ejecutivo de Argencon, Leandro Mora Alfonsín, destacó la capacidad del sector para sostener una trayectoria de crecimiento a pesar de los distintos ciclos económicos.

En este contexto, Andén es una compañía de tecnología que diseña, crea e implementa Zonas económicas digitales para potenciar la Economía del Conocimiento y recientemente firmó un memorándum de Entendimiento con el gobierno mendocino para avanzar en modernización institucional tecnológica de régimenes orientados a atraer inversión y empresas de alto valor agregado. Esta iniciativa propone impulsar la economía digital sin crear nuevas leyes modernizando la forma en la que se implementan los marcos vigentes.

"El sector ha demostrado una notable resiliencia y una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de dos décadas, más allá de los distintos ciclos económicos. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para seguir ampliando nuestra presencia internacional, generar más empleo de calidad y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento.", concluyó Leandro Mora Alfonsín.