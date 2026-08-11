Llegó a EE.UU. con u$s500 en el bolsillo, lavaba platos y hoy tiene un imperio de u$s12.000 millones: quién es Shahid Khan

Pasó de una cocina universitaria a los autos y deportes, su historia fue arriesgada, pero logró expandirse en el ámbito empresarial y hoy es dueño de millones.

Se fue de su país sin nada que perder y construyó un veradero imperio.

Las mayores fortunas empresariales se construyen a lo largo de décadas, pero son pocas las que empiezan con unos pocos ahorros de estudiante y un trabajo nocturno . Esa fue la situación de Shahid Khan, quien pasó de sostener sus gastos mientras cursaba ingeniería a convertirse en el propietario millonario de una compañía internacional y varias organizaciones deportivas reconocidas.

El empresario nació en Lahore, Pakistán, y se mudó a Estados Unidos durante su adolescencia. A partir de una oportunidad dentro de la industria automotriz desarrolló un negocio que terminó abasteciendo a fabricantes globales , antes de pasar parte de su capital al fútbol, la NFL y la lucha libre profesional.

Shahid Khan nació el 18 de julio de 1950 en Lahore, dentro de una familia de clase media que se desempeñaba en el sector de la construcción. En 1967, cuando todavía era adolescente, se mudó a Estados Unidos para estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

El hombre que pasó de limpiar platos para sobrevivir a acumular una fortuna inimaginable.

Al llegar llevaba apenas u$s500 , que equivalían a todos los ahorros que su familia había reunido en Pakistán. Como las residencias universitarias todavía permanecían cerradas, consiguió alojamiento y comida en una YMCA local por u$s2 cada noche .

Para recuperar parte de ese gasto empezó a trabajar en la cocina del lugar, donde recibía u$s1,20 por hora por lavar platos después de clases, un sueldo que en aquel momento superaba los ingresos de buena parte de la población de su país natal. Durante sus estudios consiguió empleo en Flex-N-Gate , una compañía dedicada a las piezas del auto y tras graduarse en 1971, quedó incorporado como director de ingeniería.

Con el tiempo ganó experiencia dentro del negocio automotor, lo que derivó en que en 1978 decida iniciar su propio camino y crear Bumper Works, una empresa especializada en todo lo que es la producción de parachoques para camionetas y talleres de carrocería.

Si historia está llena de esfuerzo y perseverancia. Gentileza - Ig: @gfitzyphoto

La compra de Flex-N-Gate y las inversiones deportivas

Pocos años después de fundar Bumper Works, Khan le compró Flex-N-Gate a su antiguo empleador, Charles Butzow, e integró ambas compañías. Desde ahí comenzó una expansión que llevó su negocio hasta los principales fabricantes estadounidenses. En 1984 empezó a fabricar algunos parachoques para camionetas de Toyota y para finales de aquella década ya se había convertido en el único proveedor de estos componentes para toda la gama de la automotriz japonesa en Estados Unidos.

El crecimiento siguió durante los años siguientes. Para 2019, Flex-N-Gate contaba con alrededor de 25.000 empleados y 69 plantas de fabricación distribuidas por el mundo. Pero en 2020, sus ingresos alcanzaron los u$s8.900 millones y Khan posteriormente diversificó sus inversiones hacia el deporte.

A comienzos de 2010 intentó adquirir el 60% de los St. Louis Rams de la NFL, aunque la operación no llegó a concretarse. Pero a finales de 2011 acordó comprar los Jacksonville Jaguars a Wayne Weaver por u$s770 millones y la operación quedó cerrada a principios de 2012. Un año después ingresó al fútbol inglés con la adquisición del Fulham FC, club de la Premier League. La cifra oficial nunca fue comunicada, aunque se estima que pagó 200 millones de libras esterlinas.

Pasó de no tener nada a tenerlo todo. Gentileza - Ig: @gfitzyphoto

El patrimonio de Shahid Khan

La fortuna personal de Shahid Khan está estimada en u$s10.000 millones y buena parte de su riqueza viene de Flex-N-Gate y el valor de sus inversiones deportivas. Su trayectoria lo llevó desde un trabajo en una cocina universitaria hasta convertirse en uno de los empresarios de origen pakistaní con mayor patrimonio a nivel mundial.

Además de sus negocios, tiene propiedades en Naples, Florida, y en el barrio Gold Coast de Chicago. También es dueño del superyate Kismet, construido por Lürssen y que incluso apareció en la película de Netflix "6 Underground", estrenada en 2019.

Khan está casado desde 1977 con Ann Carlson, a quien conoció en la universidad. La pareja tiene dos hijos, entre ellos Tony, quien actualmente participa en varias de las compañías deportivas de la familia.