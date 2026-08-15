Selena Gomez fue demandada por fraude por inversores de su startup + Agregar ámbito en









Cinco inversionistas acusan a la actriz y cantante, a su madre Mandy Teefey y a la exejecutiva Daniella Pierson de haberlos engañado para que aportaran 1,2 millones de dólares en 2022. La demanda, presentada en una corte federal de Delaware, incluye cargos por fraude de valores e incumplimiento de contrato.

Selena Gómez en problemas. Imagen: Chris Pizzello/AP

Selena Gomez fue demandada junto a su madre, Mandy Teefey, y su exsocia, Daniella Pierson, por un grupo de inversores de Wondermind, la startup de salud mental que la artista lanzó en 2021. La demanda, registrada en una corte federal de Delaware, fue presentada por fraude de valores, incumplimiento de contrato y otros cargos.

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Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron u$s1,2 millones en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa. Según el escrito, la ronda de inversión externa se abrió después de que la compañía ya hubiera sido lanzada con 12 millones de dólares provenientes de familiares y amigos.

Los demandantes —identificados como Brent Saunders, Marc Roberts, EJ Solimine, Andrew Resnick y Mark Peikin— sostienen que fueron convencidos de invertir con promesas que nunca se concretaron. Según la demanda, la empresa declaró tener una valoración de 95 millones de dólares en 2022, cuando se hizo creer a los inversores que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora. "Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló", alegaron los inversionistas en el documento judicial.

Tres años de silencio Los inversionistas se enteraron de los problemas de la compañía a través de un artículo publicado por el medio The Cut el año pasado, que informaba que la empresa estaba lastrada por conflictos internos de poder, y ese reportaje terminó siendo la base central de la demanda.

Según el escrito, durante aproximadamente tres años los denunciantes no recibieron información suficiente sobre las dificultades que atravesaba la empresa: "Durante tres años, mientras la empresa se derrumbaba silenciosamente a su alrededor, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros se dirigió a los inversores cuyo dinero financiaba el colapso", alega la demanda.

El texto judicial también cita el reportaje de The Cut al señalar que Gomez no habría cumplido con sus obligaciones contractuales debido a sus prolongados problemas personales con su madre. Además, la demanda indica que Gomez, Teefey y Pierson llegaron a controlar conjuntamente cerca del 90% de las acciones de la compañía. Uno de los señalamientos más resonantes involucra a Pierson, quien dejó Wondermind en 2023: según la demanda, Teefey habría informado a los inversionistas que Pierson utilizó fondos de la compañía para ayudar a pagar un alquiler de aproximadamente 60.000 dólares mensuales en la ciudad de Nueva York. Pierson rechazó las acusaciones y, en un comunicado, aseguró que nunca utilizó fondos de los inversores para gastos personales y manifestó que está dispuesta a presentar documentación y registros financieros para demostrar su versión. Wondermind fue lanzada en 2021, con Gomez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing de la compañía. Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, además de una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados. Hasta el momento, Selena Gomez, Mandy Teefey y Wondermind no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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