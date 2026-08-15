Boca enfrenta a Platense por el Torneo Clausura y busca afirmarse en la pelea + Agregar ámbito en









El Xeneize visita al Calamar en Vicente López después de su triunfo por Copa Sudamericana. El encuentro cuenta con presencia de hinchas visitantes.

Boca y Platense se enfrentan en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura. @caplatense

Boca enfrenta a Platense este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca sumar de a tres para ganar terreno en el certamen local antes de volver a concentrarse en la Copa Sudamericana.

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El encuentro comenzó a las 21.15, con arbitraje de Jorge Baliño y Lucas Novelli a cargo del VAR, y es televisado por TNT Sports. Boca llegó al compromiso después de vencer 3-1 a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Sudamericana, mientras que Platense igualó 1-1 con Coquimbo Unido por la misma instancia de la Copa Libertadores.

Arruabarrena realizó dos modificaciones respecto del equipo que jugó por la competencia internacional: Marco Pellegrino ingresó por Ayrton Costa y Sebastián Villa reemplazó a Miguel Merentiel. Martín Palermo, por su parte, dispuso cinco variantes en Platense con la revancha frente a Coquimbo en el horizonte.

El partido tiene además un atractivo particular fuera del campo: Boca volvió a contar con público visitante por el campeonato local después de cuatro meses. Cerca de 5.000 simpatizantes xeneizes fueron habilitados para asistir al estadio del Calamar.

Las formaciones de Platense y Boca Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Gastón Togni, Luciano Giménez; Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.