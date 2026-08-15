Meta irá a juicio en EEUU por acusaciones de generar adicción en menores

Un grupo de 29 fiscales estatales cuestiona el diseño de Instagram y Facebook y exige cambios en las plataformas. La compañía rechazó las acusaciones y calificó el reclamo económico como desproporcionado.

Meta enfrenta una demanda colectiva por el impacto de Instagram y Facebook en niños y adolescentes.

Meta se prepara para enfrentar desde el próximo martes un juicio federal en Estados Unidos por las acusaciones de 29 fiscales estatales, que sostienen que algunas funciones de Instagram y Facebook fueron diseñadas para fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes.

El proceso se desarrollará ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers , del Distrito Norte de California, y podría extenderse entre cuatro y seis semanas. Los demandantes reclaman indemnizaciones que podrían alcanzar los u$s1.400 millones , además de modificaciones específicas en las aplicaciones destinadas a usuarios menores de edad.

La tecnológica rechazó los planteos y aseguró que se trata de acusaciones “infundadas” . Según la empresa, los fiscales no demostraron que los usuarios hayan sido engañados ni que determinadas funciones hayan provocado los daños denunciados.

Meta también cuestionó el monto reclamado y sostuvo que los estados buscan una compensación económica “enormemente desproporcionada” respecto de los hechos planteados en la demanda.

Además de la indemnización, los fiscales buscan introducir modificaciones en el funcionamiento de las plataformas para usuarios menores de 18 años . Entre los puntos cuestionados aparece la reproducción automática de videos y otras herramientas vinculadas con la permanencia prolongada dentro de las aplicaciones.

Durante el juicio podrían ser convocados a declarar Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram.

El proceso se inscribe en una ofensiva judicial más amplia contra las grandes plataformas digitales por el impacto de sus productos entre menores de edad. En los últimos años, distintos estados de Estados Unidos avanzaron con demandas que cuestionan tanto los mecanismos utilizados para mantener a los usuarios dentro de las aplicaciones como los sistemas de protección y verificación de edad implementados por las compañías.

El nuevo juicio llega, además, pocos días después de otro revés judicial para la empresa. Un tribunal de Nuevo México condenó recientemente a Meta a pagar u$s567 millones y a constituir un fondo destinado a reparar daños vinculados con la salud mental de jóvenes y adolescentes.