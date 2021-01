MEP y CCL: la CNV suspendió a una ALyC

Un trader consultando por Ámbito explicó cómo se lleva adelante el mencionado rulo: “Un inversor compra 100 mil nominales de AL30D, luego los vende en AL30C y con lo que recibe compra nominales de GD30C. Por último, vende esos nominales por GD30D. A los valores actuales estaría dejando una ganancia de u$s312, aunque obviamente hay que descontar las comisiones a las ALyC”. Luego explicó: “Como el BCRA interviene el AL30, la paridad queda baja respecto al GD30, Con lo cual hay un subsidio implícito al entrar por AL30 y salir por GD30. El pase entre una y otra se hace por cable, que es una plaza que el Central no maneja y, por lo tanto, las paridades no están tan desarbitradas como en las especies D. A su vez, en la norma no hay parking entre C y D, con lo que la operación se abre y cierra en segundos, casi sin riesgo”

Esta misma fuente explicó que la última normativa limitó las ventas de AL30C a 100.000 nominales por semana, pero estimó que con esta cifra se pueden ganar hasta unos u$s300 dólares.

No obstante, otro agente aclaró: “El tema es que las comisiones hacen inoperable para la mayoría esta opción, ya que el margen es del 1% y a razón de 0,25% por operación las comisiones se llevan toda la ganancia. La mayoría de las ALyC no lo están haciendo porque tendrían que regalar las comisiones para que cierre, pero algunas que manejan valores más bajos lo ofrecen”.

Lo cierto es que la CNV emitió ayer un documento sancionando a una sociedad de Bolsa (Eco Valores) que promocionaba esta operación desde su cuenta de Twitter. En un comunicado indicó que el agente en cuestión había lanzado una herramienta denominada Gordon Eco Bot, en su sitio web y redes sociales, que permitía a los clientes “la realización de un arbitraje consistente en cuatro operaciones simultáneas”. Por otra parte, el organismo aclaró: “El proceder operativo y comercial llevado adelante por ECO Valores S.A. reviste –prima facie– un riesgo subyacente para el público inversor, en atención a que su publicidad, facilidades de uso, utilización de fondos y apego a los requisitos de transparencia no resultarían adecuados a los estándares establecidos para el Mercado de Capitales”.

Quien se manifestó abiertamente en contra de la decisión de la CNV de controlar las operaciones de MEP que venían realizando las ALyC en este sentido fue el operador de Grupo Bull Market, Mauro Mazza, que disparó en redes: “Crean una normativa, crean un desarbitraje, explota en el mercado, llaman para que se deje de operar cuando es todo legal y normativo. Igual algunos brokers no saben cuidar las cosas, abusan. Y si, pasan estas cosas”.

Juan Pablo Álvarez