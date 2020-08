Globant y Mercado Libre se "cortan solas" entre las cotizantes argentinas

P07_EL AVANCE DE 3x8.jpg

Sin embargo, Herrera advirtió que “hay un componente especulativo no menor”. En ese sentido, indicó: “A pesar de todo este crecimiento, Mercado Libre es una compañía que, aunque las viene reduciendo, todavía presenta pérdidas. Este componente especulativo está relacionado con la expansión monetaria sin precedentes en Estados Unidos, que está empujando a todas las empresas tecnológicas”.

La otra empresa creada y dirigida por argentinos que se sumó al boom de las tecnológicas es Globant, cuya acción ya subió el 72,85% en 2020. “La cotización de Globant tuvo su peor mes en marzo, ya que cayó el 22% sumado a que venía de caer un 8% de manera mensual en febrero. Sin embargo, al mes siguiente subió el 32% y luego en mayo lo hizo un 21%. Al igual que Mercado Libre, Globant experimentó aumentos mensuales en 5 de los 7 meses transcurridos del año”, sintetizó el analista de Rava Bursátil, Joaquín Candia.

Además, agregó Candia: “Los aumentos de estas dos empresas se debieron principalmente a que sus operaciones no fueron tan afectadas por las restricciones a la circulación alrededor del mundo. Sumado a esto, son compañías innovadoras y que se encuentran en constante desarrollo, por lo que mantienen el interés de los inversores. Además, los ingresos de ambas no dependen solamente de la Argentina, por lo que la severa crisis económica que afecta al país, si bien afectará sus estados contables, no lo hará en la misma medida en que afectará a empresas que operan sólo en el país”.

Por su parte, Pablo Bachur, de Tomar Inversiones, señaló: “Son papeles que se comportan como acciones extranjeras y también como tecnológicas, por lo cual tienen unos rindes en lo que es esa media, ya que se trata de un sector que ha venido teniendo una performance sobre el resto del mercado. Hay mucho valor intangible en estas compañías”.

Ahora bien, ¿conviene para un inversor ingresar en alguna de estas dos compañías? Herrera sostuvo respecto de Mercado Libre: “MeLi es atractiva en el largo plazo, aunque tendría cuidado en el timing para comprar y quizás esperaría alguna toma de ganancias”. En tanto, Candía consideró: “Son acciones volátiles, por lo que son complicadas para hacer trading, a no ser que se tenga un conocimiento importante del mercado y un gran manejo del timming. A pesar de esto, en el largo plazo tienen perspectivas positivas, siempre y cuando el inversor pueda soportar la volatilidad intermedia. Pero no hay que perder de vista que se encuentran en máximos históricos y siempre conlleva algún riesgo entrar en esos niveles”.

Bachur agregó: “No sé si recomendaría estos papeles en este momento, ya que han subido arriba del 100% desde los mínimos de marzo”.