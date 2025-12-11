México se alinea detrás de EEUU y aprueba aranceles de hasta 50% a productos chinos

La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, busca proteger la industria local, en una decisión espejada a la política comercial de Donald Trump frente a China. Entrará en vigor en enero de 2026 y afectará más de 1.400 productos.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en septiembre.

El Senado mexicano votó el miércoles la aprobación definitiva de u n paquete de aranceles a las importaciones asiáticas , lo que marca un giro proteccionista en la política comercial del país. La legislación establece gravámenes de entre 5% y 50% sobre más de 1.400 productos provenientes de países asiáticos sin acuerdo comercial con México, entre los que se destaca China .

Los nuevos aranceles regirán desde enero de 2026 e impactarán en sectores clave: textiles, metales, autopartes, entre otros. Aunque la presidente de México , Claudia Sheinbaum , negó públicamente cualquier coordinación con Washington, la medida replica el enfoque del presidente estadounidense Donald Trump en su pulseada comercial con China.

El "timing" tampoco parece casual : la aprobación se produjo en medio de intensas negociaciones comerciales con la Casa Blanca, lo que alimenta expectativas de que México podría obtener alivio en los aranceles estadounidenses al acero y aluminio .

La Secretaría de Hacienda proyecta que las nuevas tarifas generarán ingresos adicionales por u$s2.800 millones el próximo año.

La iniciativa, presentada por Sheinbaum a principios de septiembre , enfrentó resistencia de gobiernos asiáticos, cámaras empresariales y legisladores opositores, lo que demoró su tratamiento parlamentario .

Tras conocerse la novedad, el Ministerio de Comercio chino reaccionó con dureza este jueves: advirtió que seguirá de cerca el régimen arancelario mexicano y evaluará su impacto, al tiempo que calificó la medida de "injustificada y perjudicial".

exportaciones-importaciones-comercio-barco.jpg Canadá adoptó el año pasado medidas similares sobre las importaciones chinas. Depositphotos

"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", señaló el comunicado oficial de Beijing, que anticipó que las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses comerciales.

El sector automotor, en la mira

Los vehículos chinos enfrentarán el arancel más elevado: 50%. Se trata de una cifra que cobra relevancia si se considera que las automotrices del gigante asiático ya capturaron el 20% del mercado mexicano, un salto exponencial respecto a la presencia marginal que tenían hace apenas seis años.

La decisión cuenta con el respaldo de funcionarios mexicanos y asociaciones del sector, que buscan blindar la producción nacional de autos, pilar del entramado manufacturero del país.

La movida también se inscribe en la tendencia regional: Canadá adoptó el año pasado medidas similares sobre vehículos eléctricos, acero y aluminio chinos, en línea con la política de Washington.

La estrategia de Sheinbaum apunta a contener el fenómeno del "transbordo" de exportaciones chinas a través de terceros países, una preocupación compartida por EEUU en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.