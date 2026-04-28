Donald Trump planea nuevos aranceles a importaciones tras el rechazo de la Corte Suprema en febrero

Se trata de gravámenes temporales para mantener el flujo de ingresos hacia el Tesoro de EEUU. Este nuevo impulso arancelario puede enfrentar más impugnaciones en los tribunales, pero se espera que resulte más sólido que el anterior paquete rechazado.

Estos impuestos son pagados por los importadores en EEUU y se trasladan a los consumidores mediante precios más altos.

El presidente de EEUU Donald Trump planea imponer nuevos impuestos temporales para las importaciones, luego de que una serie de aranceles fueran rechazados por la Corte Suprema en febrero. De momento, vencerían en menos de tres meses y la administración republicana busca establecer aranceles más duraderos para mantener el flujo de ingresos hacia el Tesoro de EEUU . La Oficina del Representante Comercial comenzará audiencias esta semana en dos investigaciones que se espera conduzcan a una nueva ronda de impuestos.

La primera audiencia para esta nueva ronda se celebrará este martes y miércoles. Allí se determinará si 60 economías —de Nigeria a Noruega y que representan el 99% de las importaciones de EEUU— hacen lo suficiente para prohibir el comercio de productos elaborados con trabajo forzado.

“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se vieron obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial de costos obtenida a partir del flagelo del trabajo forzado”, afirmó en marzo el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer .

Luego, la próxima semana, el gobierno realizará audiencias sobre si 16 socios comerciales de EEUU—incluidos China, la Unión Europea y Japón— están produciendo bienes en exceso , haciendo bajar los precios y colocando a los fabricantes estadounidenses en desventaja. Las economías investigadas representan el 70% de las importaciones de EEUU, según la vicepresidente de Política Tributaria Federal de la Tax Foundation Erica York.

aranceles Trump abril 2025 El 20 de febrero, el máximo tribunal dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

El rechazo de febrero y el plazo para estos nuevos aranceles

El 20 de febrero, el máximo tribunal dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles de dos dígitos a casi todos los países del planeta.

Los gravámenes también aportaron muchos ingresos —u$s166.000 millones— antes de que la Corte Suprema los frenara, al dictaminar que la IEEPA no podía usarse para imponer aranceles. Ahora el gobierno federal debe reembolsar dinero a los importadores que pagaron esos aranceles.

La Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974, permite al presidente imponer aranceles globales de hasta el 15% por un máximo de 150 días. Ahora, el plazo de esos nuevos impuestos vence el 24 de julio y el Congreso podría prorrogarlos.

Scott Bessent afirmó que los aranceles de Donald Trump podrían volver a sus niveles previos en julio

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump podrían regresar en julio a los niveles previos al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el uso de poderes de emergencia para aplicarlos.

"Tuvimos un revés en la Corte Suprema en materia arancelaria, pero estaremos implementando estudios de la Sección 301, por lo que los aranceles podrían volver a sus niveles anteriores a principios de julio", señaló Bessent el martes durante un evento en Washington.

El funcionario explicó que, dado que la autoridad arancelaria de la Sección 301 ya fue sometida a escrutinio judicial, los empresarios pueden comenzar a planificar sus decisiones de inversión en capital con mayor certeza.