Bill Gates vaticina "hambruna mundial" pero propone solución "mágica"

"El futuro es bastante sombrío en relación con nuestras esperanzas para 2030", planteó Gates, de 66 años, en una entrevista con la agencia Associated Press (AP).

Sin embargo, agregó ser "optimista de que podemos volver a la normalidad" y que "es bueno que la gente quiera evitar que sus semejantes se mueran de hambre, cuando conflictos como el de Ucrania interrumpen el suministro de alimentos".

El verdadero problema, afirmó, es que "muchos países con inseguridad alimentaria no producen suficientes alimentos propios", un problema que "seguramente se verá exacerbado por las consecuencias del cambio climático".

"La temperatura sigue subiendo, y no hay manera, sin innovación, de acercarse siquiera a alimentar a África. Quiero decir, simplemente no funciona", advirtió.

La Fundación Gates invirtió 1.500 millones de dólares en subvenciones centradas en la agricultura en África, con el fin de combatir la falta de alimentos.

"Si hay alguna solución que no sea de innovación, como cantar ‘Kumbaya’, voy a poner dinero detrás de ella", ironizó Gates, quien insistió en que "si no tenés esas semillas, los números simplemente no funcionan".