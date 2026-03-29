Alerta meteorológica por tormentas y lluvias intensas: cómo seguirá el clima en AMBA y el resto del país

El SMN advierte por tormentas y lluvias en el AMBA y varias provincias, con alertas vigentes y un clima que cambiará hacia mitad de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas en la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el inicio de la semana, con temperaturas cercanas a los 30 grados y alertas amarillas y naranjas activas en distintos puntos de la provincia, en un escenario que también se extiende a otras regiones del país.

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Para este domingo, el organismo prevé precipitaciones intermitentes en el AMBA , con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se ubicarán entre los 21°C y los 29°C , mientras que el viento soplará desde el este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El mal tiempo no se limitará a la jornada actual. Para el lunes, se espera una continuidad de las lluvias, aunque con menor intensidad: la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 10% y el 40% , con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

A partir del martes, el panorama comenzará a estabilizarse. El SMN anticipa una mejora significativa en las condiciones del tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas que alcanzarán los 30°C.

Las lluvias y tormentas afectarán al AMBA durante el inicio de la semana, con temperaturas cercanas a los 30 grados.

Esta tendencia se mantendrá durante el miércoles, jornada en la que no se esperan lluvias, con temperaturas que irán desde los 22°C hasta los 30°C y vientos leves del sector este.

Sin embargo, la estabilidad no será total. El jueves se prevé un leve retorno de la inestabilidad, con posibilidad de lluvias aisladas durante la primera parte del día y una temperatura máxima de 29°C.

Calor A partir del martes se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo despejado y calor. NA

Fin de semana con descenso térmico

De cara al Viernes Santo y el sábado, el pronóstico indica cielos mayormente nublados, menor probabilidad de precipitaciones y un descenso en las temperaturas. Las mínimas podrían bajar hasta los 18°C, marcando un cambio respecto al calor de los días previos.

En términos generales, el AMBA atravesará una semana con contrastes, donde el calor persistente dará paso a condiciones más frescas y estables hacia el final.

Alertas en la provincia de Buenos Aires

El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Estas advertencias corresponden a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas más comprometidas incluyen sectores de la Costa Atlántica y el centro bonaerense. Entre las localidades afectadas por “tormentas fuertes con lluvias intensas” se encuentran Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Lamadrid, General Lavalle, Laprida, Las Flores, Lezama, Maipú, Mar Chiquita, Olavarría, Partido de la Costa, Pilar, Pinamar, Punta Indio, Rauch, San Miguel del Monte, Tandil, Tapalqué y Tordillo.

Recomendaciones ante tormentas

Frente a este escenario, se recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.

Salir solo si es estrictamente necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Mantener los celulares cargados con anticipación.

Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

lluvia calor En el resto del país rigen alertas por lluvias, vientos fuertes y temperaturas extremas.

Alertas en el resto del país

El fenómeno no se limita a Buenos Aires. En la Patagonia, durante la jornada de hoy, rigen alertas amarillas por lluvias en zonas cordilleranas de Río Negro, norte de Chubut y sur de Santa Cruz, mientras que en el sur patagónico se esperan fuertes vientos.

Por otro lado, amplias regiones del centro y norte del país se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor, incluyendo sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte bonaerense.

Estas condiciones pueden resultar peligrosas para grupos de riesgo, por lo que se recomienda aumentar la hidratación, evitar la exposición solar en horas centrales y reducir la actividad física.

En caso de síntomas como mareos, agotamiento o deshidratación, se aconseja buscar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.