En diálogo con el programa "Toma y Daca" el ex titular de la autoridad monetaria expresó su disconformidad con la crítica de Bausili a su gestión: “No coincido con las declaraciones de Bausili. La peor herencia de la democracia la recibió Raúl Alfonsín. La segunda peor herencia fue la que tuvo que afrontar Duhalde. No se pueden comparar a la circunstancia actual. Y la perspectiva es distinta también”.

Al mismo tiempo, sostuvo que es "imposible" que no haya Banco Central y explicó el rol que ocupa en la economía: "A veces en las campañas electorales para hacer llegar el mensaje de forma contundente se utilizan afirmaciones que en el ejercicio del poder pueden tener otro carácter. En el punto de vista más conservador, lo más importante es que no se emita dinero para el sector público, pero eso no significa que no haya Banco Central”.