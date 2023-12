Transición: Pesce recibió a Santiago Bausili para conversar sobre la coyuntura monetaria, cambiaria y financiera

Este jueves, en el que el BCRA mantuvo su habitual reunión de directorio , podría haber sido el último día de Pesce en el BCRA . Eso dependerá de si el domingo se publica o no el decreto con la designación de Bausili . Si esto sucede, ya no irá más al edificio de la calle Defensa, caso contrario, podría asistir unos días más hasta que se haga realidad el nombramiento del nuevo titular del regulador.

Directores del BCRA: quiénes ocuparán las sillas en el directorio

Por otro lado, aún no se sabe quiénes serán los directores del BCRA, que son quienes integran junto al presidente del Central la mesa de directorio que se reúne semana a semana para tomar las decisiones en materia regulatoria por consenso. No obstante, empiezan a circular algunos nombres, aunque pocos, por el momento. Tal es el caso de algunos referentes que sonaron para algunos cargos pero aún no tienen destino, como Ramiro Marra, Darío Epstein, Ignacio Abuchdid y Patricia Boedo. Sin embargo, aún no hay nadie confirmado.