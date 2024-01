A | $2.108.288,01 | $12.128,39

B | $3.133.941,63 | $13.561,75

C | $4.387.518,23 | $15.241,42

D | $5.449.094,55 | $19.066,46

E | $6.416.528,72 | $24.526,43

F | $8.020.660,90 | $29.223,11

G | $9.624.793,05 | $33.439,61

H | $11.916.410,45 | $56.402,68

I | $13.337.213,22 | $81.121,96

J | $15.285.088,04 | $93.619,47

K | $16.957.968,71 | $106.964,65

La evaluación para determinar la categoría en el Monotributo implica considerar los siguientes parámetros durante los últimos 12 meses:

Ingresos brutos acumulados Consumo de energía eléctrica Alquileres devengados y/o la superficie utilizada para la actividad Estos valores deben compararse con la tabla de categorías vigente del Monotributo para determinar la correspondiente al contribuyente.

El pago correspondiente a la nueva categoría se realiza en el mes siguiente al de la recategorización.

¿Cómo realizar la recategorización del Monotributo 2024?

Acceder a Monotributo|AFIP con CUIL/CUIT/CDI y Clave Fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorización".

El sistema mostrará la categoría actual y los límites máximos.

Elegir "Continuar recategorización".

Informar el monto facturado en los últimos 12 meses y los datos requeridos por el sistema para determinar la nueva categoría.

El sistema mostrará la categoría correspondiente. Se recomienda verificar la información.

Si los datos son correctos, confirmar la categoría haciendo clic en "Confirmar Categoría".

El sistema te informará si la modificación se realizó correctamente y podrás imprimir tu credencial.

Es fundamental seguir estos pasos para garantizar la actualización correcta de la categoría en el Monotributo 2024 y evitar inconvenientes futuros.

¿Cuándo no corresponde hacer la recategorización?

No corresponde hacer la recategorización si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción al régimen simplificado. En cambio, si el período es entre 6 meses y menos de 12, se deben anualizar los ingresos para hacer la recategorización.

El importe correspondiente a la nueva categoría se abona en el mes siguiente al de la recategorización.

Recategorización automática

Si un monotributista no ha realizado la recategorización hasta las 23:59 del día 22 de este mes, es probable que en febrero reciba una notificación de la AFIP en su Domicilio Fiscal Electrónico (accesible desde la página del organismo con clave fiscal) informándole que fue recategorizado de oficio. Esta situación ocurre cuando, a través de un cruce de datos sistémico, se presume que el trámite debió haberse completado y no fue así. Asimismo, puede suceder cuando la AFIP considera que la recategorización se efectuó de manera incorrecta, resultando en una categoría no correspondiente para el monotributista.

La AFIP utiliza información sobre consumos, gastos y movimientos bancarios reportados por las entidades financieras para detectar posibles omisiones en el trámite de recategorización o errores en la misma.

Los contribuyentes notificados de una recategorización automática podrán consultar los motivos accediendo al portal del monotributo. En caso de discrepancia con la nueva categoría asignada, tendrán un plazo de 15 días hábiles para apelar la decisión de la AFIP. Esta apelación se realiza a través del servicio interactivo "Presentaciones Digitales", seleccionando la opción "Recategorización de oficio del monotributo - Apelación en término".