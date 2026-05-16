El gobierno confirmó el aumento para las jubilaciones en junio 2026

Las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,6% en junio. Además, cobrarán el medio aguinaldo y podría mantenerse el bono de $70.000, conocé los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó el aumento del 2,6% para las jubilaciones y pensiones a partir de junio de 2026, en línea con la inflación registrada en abril.

La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Este ajuste eleva los haberes y mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. La medida busca compensar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables, aunque el refuerzo no forma parte del haber jubilatorio permanente.

Monto de la jubilación mínima en mayo 2026

Con el aumento del 2,6%, la jubilación mínima ascenderá a aproximadamente $403.396 en junio. Sin embargo, en el caso de que se le sume el bono de $70.000, el ingreso total que recibirán los jubilados del escalafón más bajo alcanzará los $473.396.

Este monto representa un alivio para más de 4,5 millones de beneficiarios, entre jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas, que dependen de este refuerzo para afrontar el costo de vida.

El bono de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024 y su continuidad se define mes a mes mediante decretos oficiales. Su objetivo es proteger el poder adquisitivo de los sectores más afectados por la inflación, aunque su valor real se ha visto afectado por la suba constante de precios en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En junio, los jubilados y pensionados de ANSES también cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Este adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante los últimos seis meses y se deposita automáticamente junto con la jubilación mensual.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.698, por lo que el ingreso total del mes podría superar los $605.000 sin contar el bono extraordinario. Si el Gobierno mantiene el refuerzo de $70.000, el total a cobrar en junio superaría los $675.000.

Jubilados Imagen: magnific

Monto de la jubilación máxima en mayo

La jubilación máxima también se ajusta según el mismo índice inflacionario. Se estima que el haber máximo superará los $2.700.000 en junio de 2026.

Este grupo de beneficiarios no accede al bono de $70.000, ya que el refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Quiénes cobran bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobran el haber mínimo o montos cercanos a ese piso

que cobran el haber mínimo o montos cercanos a ese piso Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En mayo, la PUAM ascenderá a 322.717 , y con el bono, el ingreso total será de 392.717

, cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En mayo, la PUAM ascenderá a 322.717 , y con el bono, el ingreso total será de Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Estas prestaciones se ubican en el 70% del haber mínimo, por lo que, con el bono, el ingreso total rondará los 352.377

El refuerzo no requiere trámite adicional y se deposita automáticamente junto con el haber jubilatorio, según el calendario de pagos de ANSES. Su continuidad depende de decisiones gubernamentales mensuales, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a las novedades oficiales.

El aumento de mayo 2026 reafirma el esquema de actualización mensual por inflación, pero el congelamiento del bono de $70.000 desde 2024 limita su impacto real en el poder adquisitivo. Mientras los haberes base se ajustan, el refuerzo pierde valor frente a la suba de precios, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad a futuro.

Para consultar los montos actualizados y el calendario de pagos, los jubilados y pensionados pueden ingresar a www.anses.gob.ar o comunicarse al 130 o entrar a mi ANSES.