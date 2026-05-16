Diputados le exigieron explicaciones a Javier Milei por el Tesla que le pidió a Elon Musk

Se trata de legisladores de Unión por la Patria y exigirán conocer el mapa de intereses comerciales de las empresas de Musk sobre la Argentina.

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para conocer el mapa de intereses comerciales de las empresas de Musk en el país.

Luego de que el presidente Javier Milei confesara que le pidió un vehículo de la marca Tesla al magnate y dueño de la compañía Elon Musk, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentó un pedido de informes dirigido a la Secretaría General de la Presidencia , exigiendo explicaciones detalladas sobre los regalos recibidos por el jefe de Estado.

La controversia se encendió luego de que el mandatario brindara una entrevista en el canal de streaming Carajo , donde salió en defensa del diputado libertario jujeño Manuel Quintar . El legislador quedó en el ojo público luego de asistir al Congreso a bordo de un Cybertruck, del cual existen pocas unidades en la Argentina.

“Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?” , afirmó el mandatario durante la entrevista, donde rechazó las críticas al legislador y aseguró que se trata de “un argumento comunista”.

Allí, Milei recordó su visita al magnate tecnológico en abril de 2024 cuando manejó la camioneta en la planta de Tesla en Texas. Tras usarlo, reconoció que le pidió a Musk que le regalara una: “Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota”, detalló.

Así, el diputado nacional Juan Marino impulsó una solicitud formal de explicaciones dirigida al PE. Alineado con el espacio del gobernador Axel Kicillof, recordó las normativas vigentes sobre ética pública y advirtió que la legislación prohíbe taxativamente que el Jefe de Estado acepte dádivas de parte de empresarios, contratistas o corporaciones que posean intereses comerciales vinculados con la administración nacional.

De acuerdo con los argumentos presentados en el proyecto, cualquier presente otorgado en virtud de la función presidencial tiene prohibido formar parte de los bienes particulares del mandatario y debe ser asentado en los registros oficiales para integrar el patrimonio del Estado argentino.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria busca esclarecer el mapa de intereses comerciales de las compañías tecnológicas del empresario sudafricano. El requerimiento exige que se transparente si firmas como Starlink, SpaceX, Tesla o la red social X registran actualmente contratos vigentes, solicitudes de exenciones impositivas, permisos de operación o negociaciones abiertas con ministerios o dependencias estatales de la República Argentina.

Finalmente, Marino remarcó que el objetivo de la medida es esclarecer si el presidente Milei discrimina correctamente los límites entre un beneficio personal no autorizado y las atenciones de carácter institucional que corresponden de forma exclusiva a la investidura de la Casa Rosada.

Tesla Cybertruck.jpg De acuerdo al proyecto presentado, cualquier presente otorgado en virtud de la función presidencial tiene prohibido formar parte de los bienes particulares del mandatario.

Javier MIlei volvió a defender al diputado Quintar, dueño de un Cybertruck de Tesla

El mandatario compartió esta tarde en X un recorte en el que el diputado era entrevistado en el canal TN. Allí sostuvo que el vehículo "se lo compró con la de él" y fue interpelado por el periodista Franco Mercuriali para que "presente algún proyecto de ley que le sirva a la gente". El Presidente, por su lado, retwitteó el fragmento y dejó un fuerte mensaje



El Presidente - que ya había opinado del debate alrededor del Cybertruck de Quintar - aseguró que las críticas "deja en evidencia la envidia que le causa que una persona se pueda comprar un bien de lujo, poniéndolo en la posición de un delincuente cuando la persona lo pagó con el dinero que ganó honestamente. Al margen de promover la hipocresía".

Por su lado, Quintar sostuvo este sábado que "sería muy hipócrita comprarme un vehículo de baja gama para quedar bien con algún culposo". El legislador habló en Radio Mitre y expresó: "Yo no voy a forzar nada de lo que no hago habitualmente. Yo tengo mi estilo de vida, trabajo desde los 23 años como abogado y en la empresa familiar desde los 13".

El diputado libertario incluso vinculó la controversia por el vehículo con lo que el Gobierno denomina "batalla cultural". "Habitualmente ando con buenos vehículos y sería muy hipócrita comprarme un vehículo de baja gama para que algún culposo me diga mirá qué bien como anda el diputado en un auto de baja gama. Esa es la batalla cultural que estamos dando".