Negocios & empresas

El paciente puede acceder a la prestación en cuatro simples pasos y en forma intuitiva. Basta con descargar la aplicación de la tienda virtual, seleccionar la cobertura de Prevención ART e ingresar nombre y DNI.

La aplicación valida la información y lo conecta con el médico designado para que lo asista en las dudas o consultas que tenga acerca de su estado o el tratamiento indicado. Ante la incertidumbre sobre el devenir del contexto actual y las recomendaciones de quedarse en el hogar y no asistir a centros de salud para evitar la propagación del contagio, esta herramienta lleva tranquilidad al trabajador y a su familia, encontrándose contenidos y con asistencia profesional las 24 horas del día.

Honda se suma a “La Basura Sirve”

Un nuevo escenario se presenta en 2020 para todas las compañías y la sociedad en general. En esta oportunidad, Honda Motor de Argentina, junto a AcercaRSE, el grupo de responsabilidad social empresaria conformado por empresas de Campana y Zárate, adaptaron los contenidos del programa“La Basura Sirve” para ser brindados de forma virtual y así acercar información sobre conductas y acciones que propicien el cuidado del medio ambiente, como también sobre la higiene y los cuidados personales en el ámbito del hogar.

“La situación de la pandemia sorprendió por completo en todo el mundo. Frente a eso las empresas tenemos una nueva responsabilidad por delante que es redefinir estrategias para acompañar a la sociedad. En el caso de Honda,adaptamos nuestra dinámica para acercarnos de otra manera a nuestra comunidad. Así fue como buscamos transformar la gestión, readecuando las formas de trabajo y poniendo al frente conceptos como el de sustentabilidad, que hoy cobra un mayor protagonismo”, explica Viviana Daleoso, gerente de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina.

Licores “Tres Plumas” presenta su nuevo sabor

Dellepiane suma novedades a su línea de licores Tres Plumas y presenta un nuevo integrante a la línea de Chocolates Tres Plumas. S e trata del Chocolate Amargo, un licor que se elabora con materias primas de la mejor calidad a partir a partir de una infusión de cacao, una base láctea de primera calidad, alcohol de maíz extra neutro y un menor contenido de azúcar. Como todos los Licores Tres Plumas, este sabor es también certificado libre de T.A.C.C. El licor de chocolate amargo se puede consumir de diversas formas: solo, con café, en cócteles o en variadas recetas y preparaciones gourmet.

Compartir viajes entre empleados y mejorar costos

El segmento corporativo de Cabify pondrá a disposición de las empresas una nueva funcionalidad en su servicio. A partir de esta propuesta tecnológica se podrán enlazar de manera sencilla desplazamientos con el mismo punto de origen o de destino, facilitando que los empleados puedan compartir su ruta al trabajo o de vuelta a casa. Los clientes de Cabify Empresas, 35.000 compañías a nivel mundial según los datos a cierre de 2019, contarán con un nuevo servicio para adaptar sus planes de movilidad y responder a los ajustes que muchos enfrentan por el Covdid-19. Esta nueva solución de movilidad permite programar viajes hasta con 90 días de anticipación.

Asistencia Psicológica “on demand”

Assist Card se ha ido reinventado en tiempos de coronavirus. Por eso ha aprovechado su experiencia, su vocación de servicio y su red de prestadores de salud para lanzar su nuevo beneficio de asistencia psicológica, que beneficiará la salud mental de quienes la requieran.

En la primera fase, pondrá a disposición de todos los argentinos la posibilidad de comunicarse vía telefónica para solicitar y programar una sesión de diagnóstico y así establecer horarios y cantidad de consultas requeridas, bajo el concepto de “on demand”.

El servicio está enfocado en la orientación psicológica remota para personas que lo necesiten ante diferentes situaciones (aquellas que no puedan enmarcarse dentro de una emergencia, riesgo físico o a su salud, violencia, violación de derechos o riesgo por desastre natural). Es importante aclarar que no es un sustituto de la terapia ni podrá ser utilizado para realizar intervención en crisis o atender emergencias psicológicas. Se podrá solicitar las 24 horas del día mediante el call center para programar las consultas de domingo a domingo entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.

“Sumemos espacio, sumemos salud”

Con el objetivo de realizar un aporte solidario en la lucha contra la pandemia del coronavirus, Arcelor Mittal Acindar se involucró activamente a la campaña “Sumemos espacio, sumemos salud” mediante la provisión de uno de los insumos esenciales para la construcción de estas soluciones hospitalarias. Dicha iniciativa, desarrollada por un grupo de pymes argentinas, tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de módulos de emergencia para hospitales y espacios de alta vulnerabilidad social que permitan atender a pacientes con síntomas sospechosos, optimizando la capacidad de atención del sistema sanitario del país.

Mediante el aporte de la compañía, se construyeron módulos adosables y transportables de 12x7M sobre una estructura de perfilaría de acero de gran resistencia que permite su fácil y rápido montaje en menos de 48 horas, los mismos operan con consumos de energía mínima, ofrecen asistencia de diversa complejidad y cuentan con equipos de aire acondicionado y una panelería de alta prestación para controlar la temperatura interna. Desde que inició el aislamiento, la compañía participó en la instalación de diez módulos en diferentes localidades bonaerenses como Morón, San Isidro, Vicente López y Boulogne, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de La Rioja.

Capacitación de Mobil en la región

Más de 850 profesionales de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay se sumaron a “Fundamentos de la Lubricación”, la primera capacitación que lanzó la marca Mobil en el marco de su ciclo de formación para la comunidad de talleres mecánicos y lubricentros.

A cargo del experto internacional en lubricación con más de 30 años de experiencia, Ing. Wilson Sequeira, la presentación estuvo abocada a los conceptos básicos que se deben tener en cuenta sobre los aceites lubricantes. En primer lugar se recalcó que la lubricación es el control de la fricción, entendida como cualquier desplazamiento que ocurre entre dos superficies sólidas. Los aceites contribuyen de esta manera a facilitar el desplazamiento de las piezas/superficies y, por lo tanto, brindan un mayor control de la fricción.

En línea con lo anterior se destacó que, si bien los lubricantes pueden ser sólidos y gaseosos, principalmente son líquidos, como es el caso de los aceites. Derivados principalmente del petróleo, estos últimos son los más utilizados para la gran mayoría de las aplicaciones debido a su capacidad de adhesión a las superficies y su facilidad de manejo (son más maleables), entre otras propiedades.