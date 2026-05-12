Generación Mediterránea avanza con el canje de deuda por u$s1.500 millones

GEMSA y Central Térmica Roca buscan ampliar la adhesión al canje de ON 2031 tras acuerdos con acreedores y bancos.

La central térmica de Albanesi forma parte de los activos estratégicos que respaldan el proceso de reestructuración financiera de GEMSA y Central Térmica Roca

Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y Central Térmica Roca profundizan el proceso de reestructuración de su deuda financiera, que alcanza cerca de u$s1.500 millones, con el foco puesto en ampliar la adhesión al canje de sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031 tanto en el mercado local como internacional.

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Las compañías informaron que ya alcanzaron una serie de hitos clave dentro del proceso de reorganización financiera y ahora buscan lograr el mayor nivel posible de consentimiento entre los tenedores de bonos. En el mercado local, el período de adhesión temprana, conocido como early bird, finalizará el 15 de mayo, mientras que para el tramo internacional la fecha límite será el 19 de mayo.

El grupo energético destacó que uno de los pasos más importantes ocurrió el 20 de marzo de este año, cuando GEMSA firmó un acuerdo de apoyo a la reestructuración con el 43,45% de los tenedores de las Obligaciones Negociables Garantizadas con vencimiento en 2031. Ese entendimiento permitió avanzar luego con el lanzamiento formal del canje, anunciado el 4 de mayo.

La propuesta incluye el intercambio de bonos ON 2031 por nuevas Obligaciones Negociables Garantizadas con vencimiento en 2034 y Bonos de Recupero de Valor (VRI Notes) con vencimiento en 2036.

Según detallaron las empresas, los tenedores elegibles que ingresen al canje antes del 19 de mayo recibirán u$s1.000 en nuevos bonos por cada u$s1.000 de bonos existentes, además de u$s156 en VRI Notes.

En cambio, quienes adhieran después de esa fecha pero antes del vencimiento definitivo del 2 de junio obtendrán u$s950 en nuevos bonos y u$s148 en VRI Notes por cada u$s1.000 nominales existentes. Además, todos los participantes recibirán u$s5 en efectivo por cada u$s1.000 de bonos entregados.

Acuerdos con acreedores y bancos

Dentro del proceso de reestructuración, GEMSA también consiguió avances relevantes con otras líneas de deuda financiera.

El 19 de agosto de 2025, la empresa obtuvo el consentimiento del 96,35% de los tenedores de las ON Proyectos por u$s438,2 millones, emitidas originalmente para financiar inversiones en las plantas generadoras de Ezeiza, Río IV y Arroyo Seco. Ese acuerdo permitió extender vencimientos y redefinir condiciones financieras.

Más adelante, el 26 de marzo de 2026, GEMSA firmó una enmienda sobre una línea de crédito sindicado por u$s59 millones junto a ocho bancos, con extensión de vencimientos hasta agosto de 2028.

Albanesi amplía su Central en General Roca La Central Térmica Roca, ubicada en Río Negro y operada por el Grupo Albanesi, forma parte de los activos energéticos incluidos dentro del proceso de reestructuración financiera que impulsa GEMSA

En paralelo, el 22 de abril las compañías cerraron una oferta de canje local y solicitud de consentimiento que recibió adhesiones equivalentes a u$s337,1 millones sobre un total pendiente de u$s442,1 millones, lo que representó una aceptación del 76,24%.

Otro paso importante ocurrió el 8 de mayo, cuando las empresas concluyeron la oferta de canje y solicitud de consentimiento correspondiente a las ON emitidas al 9,625% con vencimiento en 2027. En ese tramo, el nivel de aceptación alcanzó el 49,41%.

El objetivo: reprogramar casi toda la deuda

Desde GEMSA y Central Térmica Roca explicaron que el objetivo central pasa por extender vencimientos, ordenar el perfil financiero y garantizar previsibilidad para las operaciones futuras del grupo energético.

Las compañías remarcaron que, una vez finalizadas las transacciones actualmente abiertas, lograrán reprogramar prácticamente la totalidad de sus compromisos financieros por cerca de u$s1.500 millones.

El proceso aparece como uno de los movimientos de reestructuración privada más relevantes del sector energético argentino en los últimos meses, en un contexto donde varias compañías buscan aliviar vencimientos y mejorar condiciones financieras frente a un escenario de altas tasas y limitado acceso al crédito internacional.