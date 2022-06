Nicolás Dujovne sobre el FMI: "Íbamos a reemplazar el stand by por un acuerdo de facilidades ampliadas" En una reciente entrevista, el ex ministro de Hacienda aseguró que el acuerdo stand by acordado con el organismo crediticio iba a ser reemplazado por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y reanudó las críticas contra el gobierno de Alberto Fernández luego de una semana caótica para los mercados.