La obra social militar a la espera de un liderazgo castrense

La Unidad de Auditoría Interna de IOSFA, tendrá la tarea de realizar una evaluación financiera del desempeño del instituto entre 2019 y 2025.

El saliente ministro de defensa, Luis Petri, ordenó realizar una auditoría de gestión a IOSFA desde 2019 a 2025.

La jura del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa trajo vientos de cambio en la estructura del ministerio con la próxima llegada de uniformados a puestos relevantes.

Dos de ellos circulan aún sin confirmación oficial, el general de división Jorge Alberto Puebla asumiría como secretario de Estrategia y Asuntos Militares, funge de viceministro, y el teniente coronel Daniel Enrique Martella, en situación de retiro, sería el nuevo secretario de Asuntos Internacionales, en reemplazo de Juan Battaleme .

La figura más esperada es quién se hará cargo de la brasa ardiente de la obra social militar (IOSFA) . El designado deberá lidiar con la transición hacia una obra social que se gerenciará sólo por uniformados, OSFA, si es que se cumple la palabra que repitió el ministro saliente una y otra vez de entregar la gestión a los militares.

Hubo tres reuniones de alto nivel en Defensa conducidas por la entonces jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, y los subjefes de las tres fuerzas armadas para dar a luz un DNU con la normativa de la nueva OSFA pero el trámite quedó en pausa por el cambio de ministros.

El viernes 5 de diciembre presentó la renuncia la presidenta de IOSFA, Betsabé Betina Surballe , que fue aceptada el 10 de diciembre por el hasta ese momento ministro Luis Petri , quien la había designado en junio pasado.

Ese mismo día Petri ordenó realizar una auditoría de gestión a IOSFA desde 2019 a 2025. La instrucción recae en la Unidad de Auditoría Interna a cargo del contador Eduardo Daza que llegó al puesto de la mano de Oscar Sagás el primer presidente de IOSFA, de origen mendocino del sector Petri.

Bajo su gestión la deuda creció de manera exponencial y la institución quedó al borde del colapso. Voces internas dudan de la imparcialidad en una auditoría realizada por quien se benefició del cargo en uno de los periodos a evaluar.

militares2 El gerente General Sergio Maldonado entrega un presente a la presidenta saliente de (IOSFA), Betsabé Betina Surballe.

El directorio que viene

Igual trámite de alejamiento formal siguieron los miembros del directorio; generales retirados Alberto Corvalán, Norberto González Pastor y Néstor Leonard, vicealmirante ( R ) Jorge González, capitán de navío ( R ) Miguel Alonso, prefecto general Francisco Sussini, comandante mayor Adalberto Ferreyra, doctor Ricardo López y licenciada Valeria Calleja.

Los vocales del directorio son nombrados por el ministro de Defensa a propuesta de los jefes de estado mayor general de las FFAA y los directores nacionales de Gendarmería y Prefectura.

El cambio de cúpulas militares dispuesto por el flamante ministro Presti obliga a repensar nombres para el nuevo directorio, el saliente quedó impregnado quiérase o no de una situación interna señalada como crítica.

La deuda acumulada es millonaria y se multiplican los reclamos de los afiliados por prestaciones deficientes y cortes en todo el territorio del país.

En el acto de despedida que se hizo a Surballe este jueves en la galería del edificio social de la calle Paso, Sergio Maldonado, general retirado que se desempeña de gerente general, resaltó que “gracias a la gestión de la presidente Surballe en 6 meses bajamos la deuda a la mitad”, un yerro grave que uno atribuiría a la emoción del momento. IOSFA tiene una deuda estimada de $250 mil millones y contando.

Es probable que Maldonado haya querido reflejar la reducción del déficit mensual (ronda $10 mil millones) al 50%, una victoria pírrica a costo de servicios y prestaciones médicas.

En otra parte del discurso, el gerente general agradeció a Surballe sus enseñanzas, “la señora presidente me dio una escuela del trabajo en equipo”.

Atónitos, el personal presente rumoreó sin encontrar sentido al lisonjeo viniendo de un miembro de la profesión militar donde es básico el trabajo en equipo bajo el liderazgo del comandante.

Recordaron que Maldonado estuvo a cargo del Hospital Militar Central durante la gestión del presidente Alberto Fernández, y colaboró activamente, en equipo, en la gestión de pruebas experimentales de la vacuna contra el COVID de la firma Pfizer.