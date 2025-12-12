Inversiones: fondos ETF en EEUU marcan nuevo récord de u$s13,22 billones Por Jorge Herrera + Seguir en









Las apuestas de los inversores en los fondos ETF en EE.UU. se mantienen firmes como así lo reflejan los datos del mes pasado, donde tanto por activos invertidos como por entradas netas se han quebrado nuevos récords.

El negocio de los fondos ETF en Estados Unidos arrojó un nuevo récord en el total de los activos invertidos en la industria a finales de noviembre. inbestme

El protagonismo de los llamados, en la jerga del mercado, fondos ETF (Exchange Traded Fund) sigue no solo explicando el derrotero alcista de algunos activos financieros y materias primas, sino que refleja el apetito de los inversores por seguir apostando en el mercado. Así el último relevamiento de la consultora global ETFGI sobre el negocio de los fondos ETF en Estados Unidos arrojó un nuevo récord en el total de los activos invertidos en la industria de u$s13,22 billones a finales de noviembre. Según la firma líder en el negocio de los fondos ETF a nivel mundial, durante el mes pasado la industria de ETF en EE.UU. registró entradas netas de u$s143.720 millones, lo que eleva las entradas netas en lo que va del año a la cifra récord de u$s1,28 billones (lo que equivaldría a dos veces el PIB de Argentina aproximadamente).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vale recordar que el anterior récord de activos invertidos en la industria de ETF en EEUU eran de u$s13,08 billones.

El panorama de la industria ETF en EE.UU. muestra, según los datos de ETFGI, que los activos han crecido un 27,8% en lo que va de año, pasando de u$s10,35 billones a finales de 2024 a los actuales u$s13,22 billones. Se destaca además que las entradas netas acumuladas en los primeros once meses del 2025 son las más altas registradas superando a las de 2024 de u$s1,03 billones y los u$s803.400 millones de 2021. Con las entradas netas positivas de noviembre pasado la industria de ETF en EEUU acumula 43 meses consecutivos de entradas netas.

Bien vale entonces recordar qué pasó en el mercado a lo largo del mes pasado: El índice S&P 500 subió un 0,25% y acumula un alza del 17,8% en lo que va de año; los mercados desarrollados, excluyendo EEUU, avanzaron un 0,73% y acumulan un alza del 30,8% en 2025, con Luxemburgo (+9,8%) e Irlanda (+8%) registrando los mayores incrementos mensuales. Mientras que los mercados emergentes cayeron casi un 1,7%, pero mantienen una suba del 22,4% en lo que va de año, mientras que Arabia Saudita (-8,6%) y los Emiratos Árabes Unidos (-6%) registraron las mayores caídas mensuales, según Deborah Fuhr, directora y fundadora de ETFGI.

El relevamiento de la consultora muestra además que la industria de ETFs en EEUU cuenta con 4.773 productos, activos por u$s13,22 billones, de 449 proveedores listados en 3 bolsas al cierre de noviembre. Entre los mayores proveedores en términos de activos se destacan “iShares” con u$s3,92 billones, lo que representa una cuota de mercado del 29,7%; en segundo lugar “Vanguard” con u$s3,81 billones y una cuota de mercado del 28,8%, seguido de “State Street SPDR ETFs” con u$s1,81 billones y una cuota de mercado del 13,7%. De modo que los tres principales proveedores, de un total de 449, representan el 72,2% de los activos invertidos en la industria de ETFs en EEUU, mientras que los 446 proveedores restantes tienen cada uno menos del 7% de cuota de mercado. Por lo tanto, para monitorear hacia dónde va la industria o cuáles son las tendencias hay que seguir de cerca a este trío.

¿Qué fue lo más destacado de noviembre, en términos de entradas netas? Toda la industria sumó u$s143.720 millones que se explican de la siguiente manera: * En ETF de acciones fueron de u$s71.180 millones, sumando hasta el momento u$s507.930 millones (+0,35% interanual). * En ETF de renta fija fueron de u$s27.480 millones, y acumulan hasta el momento u$s234.350 millones (+33,4% interanual). * En ETF de materias primas sumaron u$s2.010 millones, y totalizan hasta el momento u$s47.030 millones (+1,52% interanual). * En ETFs activos fueron de u$s45.350 millones, y acumulan hasta el momento u$s470.770 millones (+70% interanual). De acuerdo con los datos de ETFGI, las entradas sustanciales se pueden atribuir a los 20 principales ETF por nuevos activos netos, que en conjunto acumularon u$s79.240 millones en noviembre, siendo el ETF Vanguard S&P 500 el que registró la mayor entrada neta individual al sumar u$s20.980 millones. El Top 5 de los principales ETF por nuevos activos netos en noviembre en EE.UU. son Vanguard S&P 500 (u$s823.203 millones), iShares Core S&P 500 (u$s724.086 millones), iShares 0-3 Month Treasury Bond (u$s63.400 millones), iShares 7-10 Year Treasury Bond (u$s45.437 millones) y el iShares Core MSCI Emerging Markets (u$s116977 millones).