Deuda: las cuatro alternativas que evalúa el Gobierno para pagar los vencimientos en dólares de enero

La vuelta de Argentina al financiamiento en moneda extranjera marcó un hito tras ocho años, pero dejó señales mixtas: el monto adjudicado cubrió menos de una cuarta parte de los vencimientos de enero y la tasa del 9,26% generó dudas. Ahora, todas las miradas apuntan a cómo completará el Gobierno los más de u$s3.700 millones pendientes.

Argentina volvió a colocar deuda en dólares después de ocho años , un hecho histórico para el mercado financiero local. Sin embargo, la licitación dejó un sabor agridulce. El Gobierno consiguió u$s1.000 millones , una cifra que representa menos del 25% de los vencimientos que el Ministerio de Economía deberá afrontar en enero . Con este resultado, aún restan u$s3.700 millones netos por cubrir para atender pagos de Bonares y Globales.

El eje del debate, no obstante, pasó por la tasa: la licitación arrojó una TIR del 9,25% , significativamente por encima de lo que esperaba buena parte del mercado - tras las declaraciones recientes de Luis Caputo- y comparable a la de un bono bajo ley Nueva York, pero por debajo del AL29 y AL30.

Si bien la operación marca un primer paso hacia la salida a los mercados internacionales de deuda, también expone que el camino para reducir el “riesgo argentino” sigue siendo largo. En un escenario de normalidad, el pago de vencimientos de deuda debería resultar mucho menos exigente , generar menos expectativa y ser menos traumático para el mercado.

La sobreexpectativa que rodeó a la operación fue otro factor que moderó el entusiasmo inicial. Ahora, la atención se desplaza hacia las alternativas que tiene el Gobierno para completar las necesidades financieras de enero. El Tesoro cuenta hoy con alrededor de u$s210 millones , según los últimos datos disponibles del 5 de diciembre.

Antes de fin de año, el Gobierno espera recibir u$s700 millones por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia . En cuanto a los más de u$s2.000 millones restantes, las alternativas para cubrirlos son diversas, aunque cada una presenta interrogantes.

Una posibilidad es que el Tesoro vuelva a comprar dólares aprovechando la estacionalidad favorable de diciembre. Sin embargo, esta opción está bajo duda después de que, en la última semana, se detectaran operaciones de venta de divisas por parte del propio Tesoro para atender una demanda sostenida.

Otra vía es la aprobación de las metas del FMI, que podría liberar u$s1.000 millones. No obstante, el mercado descuenta que el Gobierno solicitará un "waiver" por el incumplimiento de la acumulación de reservas.

Una tercera alternativa es avanzar con el REPO, una operación que el ministro de Economía señaló que podría garantizar, según palabras del ministro, un monto entre u$s5.000 y u$s7.000 millones. La cuarta opción, y la menos deseada, es activar un nuevo tramo del swap con Estados Unidos.

Claudio Caprarulo, Director de Analytica, sostuvo a Ámbito que la colocación en dólares fue un primer paso, pero "por las caraterísticas no modifica las expectativas". "El mejor es escenario es que no tenga que usar nuevamente el swap con EEUU", sentenció.

En tanto, Leo Anzelone, Director de CEPEC agregó que la licitación fue un paso en la dirección correcta, pero dejó una señal clara, "el acceso sigue siendo muy restringido". "El monto fue acotado, la demanda estuvo mayormente concentrada en jugadores locales y la tasa del 9,26% refleja que el riesgo país todavía condiciona cualquier intento de financiamiento voluntario. No estuvo mal, pero las provincias, aunque con legislación extranjera, consiguieron mejor tasa y es que sin acumulación de reservas y sin una baja más pronunciada del riesgo país, los costos van a seguir siendo altos".

Al mismo tiempo, agregó que en cuanto a los vencimientos de enero, el REPO "aparece como la herramienta más inmediata para obtener liquidez sin recurrir a ventas de reservas. Las operaciones más recientes realizadas por el BCRA con entidades financieras internacionales rondaron los u$s2.000 millones, estructuradas como préstamos colateralizados con títulos soberanos. Por diseño, estos acuerdos suelen tener un costo financiero superior al de una colocación tradicional, justamente por el componente de colateral y la corta duración del financiamiento".

Pero aclaró: "Sin embargo, si el REPO se estructura utilizando como garantía instrumentos del Tesoro de Estados Unidos —un activo libre de riesgo— el costo efectivo puede reducirse marginalmente respecto de un esquema colateralizado con bonos argentinos. Aun así, sigue siendo una alternativa más cara que la emisión soberana directa, pero operativamente más accesible dadas las restricciones actuales de mercado".

Por otro lado, el economista Amílcar Collante reconoció que esperaba un monto algo mayor en la colocación, aunque señaló que el Gobierno “prefirió ir a la tasa porque, de lo contrario, habría tenido que convalidar un rendimiento más alto”. Y añadió: “Hay que hacer un poco las cuentas: cuánto queda para cancelar lo del 9 de enero, y ya está en tiempo de descuento. No tiene mucho tiempo. Probablemente veamos novedades rápido respecto de si hay repo. El tema de los REPO es que siempre tienen garantía, pero es lo más probable ahora; si no, sería una peor lectura si es por swap o por descapitalizar el Banco Central”.

La incógnita ahora no solo pasa por el escaso margen de tiempo que tiene el Gobierno para conseguir los dólares necesarios, en un contexto donde el Banco Central no acumula reservas y el Tesoro tampoco logra comprar divisas de manera significativa. También queda por ver a qué precio comenzará a operar el nuevo bono en el mercado secundario. La colocación fue un primer paso positivo, pero todo indica que el mercado espera definiciones inminentes en los próximos días.