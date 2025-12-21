Gustavo Sáenz apoyó el Presupuesto 2026 aunque advirtió que "con el déficit cero no se come ni se cura"

El gobernador de Salta se mostró preocupado por un eventual rechazo de la iniciativa e instó al diálogo y al equilibrio.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , expresó su preocupación por el eventual rechazo del Presupuesto 2026 en el Congreso -aunque ya cuenta con media sanción de Diputados- y enfatizó la necesidad de alcanzar "equilibrios" . Sin embargo, si bien se mostró a favor de la iniciativa del oficialismo, advirtió que "con el déficit cero no se come ni se cura ".

El proyecto se votó el jueves a la madrugada en la Cámara baja y los diputados que responden a Sáenz apoyaron a favor del Presupuesto, incluso el capítulo que contenía las derogaciones del financiamiento para universidades y discapacidad, que finalmente fue rechazado. Una aliada del salteño fue nombrada en la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Me preocupa la situación de esta semana, que podamos quedarnos nuevamente sin Presupuesto. Llevamos dos años sin esta ley para los argentinos y para los gobernantes. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país, que es lamentable . Algunos votan por deporte y hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente ”, advirtió el mandatario en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, Sáenz instó al diálogo y a buscar "el término medio" aunque señaló que “lamentablemente, parece que esa virtud aquí va a ser difícil de encontrar si seguimos con estas políticas radicalizadas".

En ese sentido, remarcó que no se trata de "ganar o perder una votación" sino que hay que tener en cuenta a "los argentinos esperando que se reactive la economía y que haya trabajo".

"Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien defenderlo, que la inflación vaya bajando, pero hay que buscar equilibrios. Tiene que haber tres políticas de Estado firmes para poder generar confianza en las inversiones”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la votación del jueves a la madrugada en el Congreso y consideró que fue una "picardía parlamentaria" votar por capítulos y haber rechazado totalmente el capítulo XI: "Ha dejado afuera la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la tarifa de gas en zona fría”.

Sáenz cuestionó la sesión en Diputados y advirtió: "Si sale el presupuesto como está, va a generar un problema para el Gobierno"

“Hay muchos diputados que no entendían qué estaba pasando. Hay muchos diputados nuevos, otros que no sabían qué estaban votando, no fue una sesión prolija. Introducir dos leyes muy sensibles y pretender derogarlas ha llevado a que suceda esto”, cuestionó el gobernador de Salta.

“Si sale el presupuesto como está, va a generar un problema para el Gobierno, porque sigue manifestando que no está en condiciones de llevarlo adelante. Sería importantísimo que los senadores puedan trabajar con modificaciones y hablar con los diputados para, cuando vuelva [el proyecto], que se pongan de acuerdo en un presupuesto. Algo se tiene que poder, algo tienen que ceder el Gobierno y las universidades, y con las personas con discapacidad, lo mismo. Y seguir auditando y mejorar esa ley, porque permite que una persona que es renga o no tiene una discapacidad pueda acceder a ese beneficio”, concluyó Sáenz.