¡Ofertas para mamá! Aprovechá descuentos exclusivos en este supermercado y encontrá el mejor regalo







Accedé a promociones imperdibles en productos de belleza, cocina, indumentaria y tecnología para sorprender a mamá este domingo sin gastar de más.

Encontrá opciones para el regalo de mamá con cuotas sin interés y rebajas especiales en la tienda online y todas las sucursales del país.

El Día de la Madre se acerca y, con él, la búsqueda del regalo perfecto. Perfumes, electrodomésticos, chocolates o algo para disfrutar en familia, todo vale si la idea es sorprenderla. Y, la buena noticia es que, en esta fecha especial, los supermercados y tiendas lanzan sus mejores promociones para ayudarte a elegir sin gastar de más.

Entre ellos, Carrefour destaca con una propuesta completa que combina descuentos y productos pensados para cada tipo de mamá: la que ama los deportes, la cocinera, o la que disfruta de un buen desayuno en la cama.

Día de la madre

Especial "Día de la Madre" en Carrefour Como cada año, Carrefour se suma a los festejos con su “Especial Día de la Madre”, una campaña de ofertas en miles de productos seleccionados. Desde artículos de belleza y cuidado personal hasta pequeños electrodomésticos y opciones gourmet, la cadena busca facilitar la elección del regalo ideal.

Además, ofrece promociones exclusivas con distintos medios de pago y beneficios para compras online o en tienda física, convirtiéndose en una de las mejores opciones para celebrar este domingo. Entre las opciones destacan:

70% de ahorro en la segunda unidad de indumentaria femenina . Encontrá camperas, remeras, camisas, vestidos, jeans y hasta calzado, como sandalias y zapatillas, con los mejores precios.

en la segunda unidad de . Encontrá camperas, remeras, camisas, vestidos, jeans y hasta calzado, como sandalias y zapatillas, con los mejores precios. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en artículos de electrónica, como depiladoras, planchitas y secadores de pelo, freidoras de aire, smartwatchs y computadoras .

en artículos de electrónica, como depiladoras, planchitas y secadores de pelo, freidoras de aire, smartwatchs y . Encontrá rebajas únicas en productos de cuidado e higiene personal , como cremas faciales, acondicionadores, tratamientos capilares y protectores solares. Dermaglós, Pond's, Sedal, Dove, Neutrógena, Teatrical y Nivea son algunas de las compañías participantes.

en productos de , como cremas faciales, acondicionadores, tratamientos capilares y protectores solares. Dermaglós, Pond's, Sedal, Dove, Neutrógena, Teatrical y Nivea son algunas de las compañías participantes. Si tu idea es prepararle el desayuno a mamá , podés obtener hasta 70% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados de galletitas , leches, yogures , postres, jugos, alfajores, quesos untables , dulce de leche y panificados de marcas como La Tonadita, La Serenísima, Tita, Terraburi, Levité y Cerealitas.

, podés obtener hasta en la segunda unidad en productos seleccionados de , leches, , postres, jugos, alfajores, , dulce de leche y panificados de marcas como La Tonadita, La Serenísima, Tita, Terraburi, Levité y Cerealitas. 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados de marcas como Lenovo, LG, Philco, Gafa, Candy y Noblex. Además, un beneficio adicional es que podés retirar tu compra sin cargo en más de 650 tiendas Carrefour.

en seleccionados de Smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados de marcas como Lenovo, LG, Philco, Gafa, Candy y Noblex. Además, un beneficio adicional es que podés retirar tu compra sin cargo en más de 650 tiendas Carrefour. Aprovechá 12 cuotas sin interés o 25% de ahorro en un pago en celulares y artículos del sector sonido . La oferta incluye parlantes, auriculares y dispositivos móviles de firmas como Apple, Sony, JBL y Motorola.

en y artículos del sector . La oferta incluye parlantes, auriculares y dispositivos móviles de firmas como Apple, Sony, JBL y Motorola. 6 cuotas sin interés o 20% de descuento en freezers, microondas y cocinas de marcas como ATMA, Gafa, Philco y Whrilpool.

