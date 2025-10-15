Un alivio para el bolsillo de los jubilados de Córdoba: la Provincia anunció un bono complementario







Con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de uno de los sectores más afectados, el Gobierno Provincial tomó medidas.

La buena noticia para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones cordobesa. Freepik

Desde Córdoba, el gobierno provincial viene redoblando esfuerzos para mejorar el bienestar de los jubilados y pensionados, en un contexto inflacionario que erosiona el poder adquisitivo. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia ha pasado a ocupar un rol activo como instrumento de políticas sociales, buscando que los recursos previsionales cumplan además una función de contención.

En ese marco, el reciente anuncio de un bono extraordinario se presenta como una medida concreta para dar un respiro económico a quienes perciben haberes mínimos. A través de comunicación oficial, se dio a conocer un nuevo aporte dirigido a quienes atraviesan más dificultades, dentro de una visión de fortalecer la protección social provincial ante la escasa respuesta nacional.

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba Los jubilados y pensionados cordobeses recibirán un bono de 100.000 pesos. Caja de Jubilaciones de Córdoba

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: cuándo cobran el bono de 100 mil pesos El bono de 100.000 pesos será acreditado el próximo miércoles 15 de octubre para los jubilados provinciales que, al mes de julio, percibían haberes inferiores o iguales a $1.300.000.

Este refuerzo no es de carácter contributivo ni pasa a integrar el haber mensual, sino que se otorga como complemento extraordinario para aliviar el impacto de la inflación.

Este bono fue decidido por el Gobierno de Córdoba, que apuntó a usar recursos recuperados tras un reclamo judicial ante la Corte Suprema contra la Nación, por fondos que corresponderían al sistema previsional cordobés. La medida ya había sido implementada en agosto como parte de un esquema bimestral de refuerzos para quienes menos ganan, y su continuidad depende de la disponibilidad de esos recursos recuperados.

