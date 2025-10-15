Avanza la privatización de las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila

A través de la Resolución 1569/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía incorporó una circular modificatoria al pliego del concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas tras la reestructuración de ENARSA.

administración. Desde Neuquén y Río Negro reclamaron a Nación participar en la gestión de las centrales hidroeléctricas del Limay.

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de la Circular Modificatoria N° 4 al pliego de bases y condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25 , destinado a la venta total del paquete accionario de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

La medida, formalizada mediante la Resolución 1569/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial , establece que la circular deberá difundirse durante tres días en el Boletín Oficial , en el portal CONTRAT.AR , en la plataforma DGMARKET del Banco Mundial y en la página web de la Secretaría de Energía .

Estas sociedades fueron conformadas por Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) como parte del proceso de reversión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila , con el objetivo de avanzar en la privatización total de ENARSA .

El proceso se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025 , que autorizaron la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional sin base.

En agosto, el Ministerio de Economía había lanzado la convocatoria, aprobando el pliego de condiciones y habilitando a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a realizar aclaraciones y modificaciones al documento.

De acuerdo con la resolución publicada este miércoles, la nueva circular incorpora ajustes y precisiones al pliego y sus anexos, en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso.

Las críticas de la oposición

Desde sectores opositores y sindicales señalaron que la medida significó un “retroceso en la soberanía energética” y cuestionaron la ausencia de diálogo con las provincias involucradas.

Por el contrario, desde el Gobierno defendieron la decisión al sostener que la participación del capital privado permitirá modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia del sistema y reducir la carga fiscal del Estado.

Con esta disposición, la administración de Javier Milei profundizó su programa de reformas estructurales orientadas a disminuir la intervención estatal en la economía. En ese marco, el proceso de licitación de las represas del Comahue se perfila como uno de los ejes más sensibles del plan de privatizaciones previsto para 2025.