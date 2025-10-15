Stellantis anunció una inversión histórica de u$s13.000 millones para expandir su producción y empleo en EEUU

Con este plan, la automotriz prevé incrementar un 50% su producción anual respecto de los niveles actuales y mantener una agenda de lanzamientos que incluirá 19 modelos renovados y actualizaciones tecnológicas hasta 2029.

Stellantis anunció una inversión récord de u$s13.000 millones para los próximos cuatro años con el objetivo de fortalecer su presencia en Estados Unidos , ampliar su capacidad de producción y generar miles de nuevos empleos.

Se trata del mayor desembolso en los cien años de historia de la compañía en ese país, destinado a impulsar el desarrollo de cinco nuevos modelos , un nuevo motor de cuatro cilindros y la incorporación de más de 5.000 trabajadores en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

“Esta inversión sin precedentes reafirma nuestro compromiso con Estados Unidos, fortalece nuestra red industrial y nos permite seguir generando empleo en las comunidades donde operamos”, afirmó Antonio Filosa , CEO de Stellantis y COO para Norteamérica . “Nuestro objetivo es seguir creciendo en el mercado estadounidense, ofreciendo una gama más amplia de vehículos y tecnologías que respondan a las preferencias de los clientes”.

El plan contempla acciones específicas por estado. En Illinois, la reapertura de la planta de Belvidere requerirá más de 600 millones de dólares y permitirá retomar la producción de los Jeep Cherokee y Compass a partir de 2027, creando alrededor de 3.300 nuevos puestos. En Ohio, se destinarán 400 millones para la fabricación de una nueva camioneta mediana en el complejo de Toledo, donde también se producen los Wrangler y Gladiator, sumando unos 900 empleos.

En Michigan, se desarrollará un SUV de gran tamaño con autonomía extendida, que se producirá desde 2028 en la planta de Warren Truck, junto con una inversión adicional en Detroit Assembly para la próxima generación del Dodge Durango. Finalmente, en Indiana, Stellantis invertirá más de 100 millones de dólares para fabricar el nuevo motor GMET4 EVO, generando más de 100 empleos.

Con 34 plantas, centros de desarrollo y distribución en 14 estados, Stellantis da trabajo a más de 48.000 personas y mantiene una red de 2.600 concesionarios y 2.300 proveedores. Esta inversión refuerza su posición como uno de los actores industriales más importantes del sector automotor en EEUU.